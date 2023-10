NASA enthüllt erste Proben vom Asteroiden Bennu

By

Die NASA hat erfolgreich ihre ersten Proben des Asteroiden Bennu enthüllt, die von der Raumsonde Osiris-Rex zur Erde zurückgebracht wurden. Auch wenn die Proben möglicherweise nicht so bedeutsam sind wie zunächst erhofft, stellen sie dennoch eine große Errungenschaft in der Weltraumforschung dar.

Ursprünglich hatten die an der Mission beteiligten Wissenschaftler das Ziel verfolgt, mindestens eine Tasse voll kohlenstoffreicher Asteroidenpartikel von Bennu einzusammeln. Allerdings bestehen die geborgenen Proben überwiegend aus einer Mischung aus schwarzem Staub und Schutt. Unabhängig davon ist dies die größte Menge an Material, die jemals von einem Asteroiden zur Erde zurückgekehrt ist.

Dante Lauretta, ein führender Wissenschaftler an der University of Arizona, räumte ein, dass die Fortschritte langsam seien, das Team jedoch bereits mit der Untersuchung der gesammelten Proben begonnen habe. Die Hoffnung besteht darin, dass diese Materialien wertvolle Einblicke in die Entstehung unseres Sonnensystems liefern und möglicherweise Hinweise auf die Ursprünge des Lebens auf der Erde geben.

Die Raumsonde Osiris-Rex wurde nach Bennu geschickt, um Staub und Steine ​​von seiner Oberfläche zu sammeln. Nach erfolgreicher Mission kehrte die Raumsonde mit den gesammelten Materialien sicher zur Erde zurück. Die NASA hat eine Fülle von Bildern und Informationen über die Mission veröffentlicht, die es der Öffentlichkeit ermöglichen, diese unglaubliche Leistung in der Weltraumforschung zu bestaunen.

Dieser Meilenstein unterstreicht die bedeutenden Fortschritte, die die NASA beim Verständnis unseres Universums und bei der Erweiterung der Grenzen der menschlichen Erforschung gemacht hat. Es dient auch als Erinnerung an die immensen Herausforderungen und Komplexitäten, die mit der Untersuchung von Himmelsobjekten verbunden sind, die Millionen Kilometer von der Erde entfernt sind.

