Die Astronautinnen Jasmin Moghbeli und Loral O'Hara schreiben Geschichte mit einem rein weiblichen Weltraumspaziergang

In einem historischen Moment für die Weltraumforschung haben die NASA-Astronauten Jasmin Moghbeli und Loral O'Hara eine außergewöhnliche Leistung vollbracht, indem sie als zweites rein weibliches Astronautenduo überhaupt einen Weltraumspaziergang unternommen haben. Am 1. November hinterließen Moghbeli und O'Hara vor der Internationalen Raumstation (ISS) ihren Stempel in der Geschichte.

Zu den Hauptzielen der Mission gehörten die Installation wichtiger Hardware zur Verbesserung der Sonnenverfolgungsfähigkeiten der Solaranlagen auf der ISS sowie die Entfernung von Funkkommunikationsgeräten. Die geplante Installation einer Fußstütze am Roboterarm wurde für einen zukünftigen Weltraumspaziergang verschoben, wobei Moghbeli unter Anleitung der Missionskontrolle manuell zum Einsatzort navigierte.

Während des Weltraumspaziergangs installierte O'Hara die Ausrüstung über dem Solar Alpha Rotary Joint (SARJ)-Rennring neu, führte Werkzeugwartungen durch und nahm eine anspruchsvolle Aufgabe im Zusammenhang mit einem CETA-Wagen (Crew Equipment and Translation Aid) in Angriff und bereitete damit die Bühne für zukünftige Arbeiten die Radiofrequenzgruppe (RFG). Moghbeli hingegen lud Bilder von Weltraumspaziergangskameras herunter, untersuchte Raumanzughandschuhe zur Inspektion und nahm an einer kognitiven Beurteilung am Computer teil.

Während des 6 Stunden und 42 Minuten dauernden Unterfangens führten beide Astronauten ihre Aufgaben mit Präzision und Fachwissen aus. Gegen Ende des Weltraumspaziergangs hatte O'Hara tatsächlich ein kleines Problem mit ihrem Kommunikationsträger, das jedoch weder ihre Sicht beeinträchtigte noch den Erfolg der Mission beeinträchtigte.

Nach Abschluss ihrer Aufgaben kehrten Moghbeli und O'Hara sicher zur Quest-Luftschleuse zurück. Der Weltraumspaziergang endete offiziell, als die Luftschleuse um 2:47 Uhr EDT wieder unter Druck gesetzt wurde. In einer Reflexion nach dem Weltraumspaziergang brachte Moghbeli die Bedeutung der Erfahrung zum Ausdruck, bezeichnete sie als „einen ganz besonderen Moment“ und lobte ihre Kollegin O'Hara für ihre bemerkenswerten Leistungen. O'Hara wiederholte diese Gefühle und betonte die Bedeutung ihrer Mission und ihres gemeinsamen Engagements für die Erforschung des Weltraums.

Jasmin Moghbeli und Loral O'Hara sind integrale Mitglieder der Expedition 70, die am 27. September 2023 begann. Diese Expedition priorisiert ein breites Spektrum an Mikrogravitationsstudien und konzentriert sich auf Bereiche wie Herzgesundheit, Krebsbehandlungen, Raumfahrttechniken und mehr. mit dem ultimativen Ziel, das Leben sowohl auf der Erde als auch im Weltraum zu verbessern.

Dieser historische Weltraumspaziergang markierte die 269. Extravehicular Activity (EVA) zur Unterstützung der Montage, Wartung und Modernisierung der Internationalen Raumstation. Als zwölfter ISS-Weltraumspaziergang des Jahres und zweiter während der Expedition 12 dient Moghbelis und O'Haras bemerkenswerte Leistung als Inspirationsquelle für künftige Generationen und unterstreicht gleichzeitig das unerschütterliche Engagement der NASA für Vielfalt und die Grenzen der Erforschung.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

1. Wie viele rein weibliche Weltraumspaziergänge gab es?

Bisher gab es zwei rein weibliche Weltraumspaziergänge. Die erste fand am 18. Oktober 2019 unter der Leitung der NASA-Astronautinnen Christina Koch und Jessica Meir statt. Der zweite rein weibliche Weltraumspaziergang fand am 1. November 2023 mit den Astronautinnen Jasmin Moghbeli und Loral O'Hara statt.

2. Was ist der Zweck eines Weltraumspaziergangs?

Weltraumspaziergänge, auch Extravehicular Activities (EVAs) genannt, sind für den Aufbau, die Wartung und die Modernisierung der Internationalen Raumstation (ISS) unerlässlich. Astronauten führen eine Vielzahl von Aufgaben aus, darunter Reparaturarbeiten, Geräteinstallationen, wissenschaftliche Experimente und Systeminspektionen außerhalb der Raumstation.

3. Welche Bedeutung hat Diversität in der Weltraumforschung?

Vielfalt spielt bei der Erforschung des Weltraums eine entscheidende Rolle, da sie unterschiedliche Perspektiven, Ideen und Erfahrungen fördert. Es ermöglicht ein umfassenderes Verständnis des Universums und fördert Innovationen bei der Lösung komplexer Herausforderungen. Das Engagement der NASA für Vielfalt stellt sicher, dass ihre Teams die vielfältige Welt, in der wir leben, widerspiegeln und stärkt die gemeinsamen Bemühungen, die Grenzen der Weltraumforschung zu erweitern.