Die OSIRIS-REx-Mission der NASA bereitet sich auf ihr riskantes Finale in der Wüste von Utah vor

Die ehrgeizige Mission der NASA, eine Asteroidenprobe zu bergen und zur Erde zurückzubringen, nähert sich ihrem gefährlichen Abschluss, da die Raumsonde OSIRIS-REx am Sonntag in der Wüste von Utah landen soll. Die Probe, die die größte sein könnte, die jemals bei einer solchen Mission gewonnen wurde, soll wertvolle Einblicke in die Entstehung unseres Sonnensystems und den Ursprung des Lebens auf der Erde liefern.

Die 2016 gestartete Sonde OSIRIS-REx sammelte vor fast drei Jahren die Probe von einem Asteroiden namens Bennu. Die Landung ist für Sonntagmorgen an einem Teststandort in Utah geplant, wo die Kapsel mit der Probe etwa 67,000 Meilen von der Erde entfernt freigesetzt wird.

Der endgültige Abstieg der Kapsel in die Erdatmosphäre wird 13 Minuten dauern und dabei eine Höchsttemperatur von 5,000 Grad Fahrenheit erreichen. Wenn alles nach Plan verläuft, wird die Kapsel mithilfe von Fallschirmen sanft auf dem Wüstenboden landen.

Laut Rich Burns, OSIRIS-REx-Projektmanager bei der NASA, ist das Treffen des Zielgebiets für die Landung, das sich über 250 Quadratmeilen erstreckt, gleichbedeutend damit, einen Pfeil über die Länge eines Basketballfeldes zu werfen und ins Schwarze zu treffen. Allerdings ist die Mission nicht ohne Risiken und die Teams haben Vorbereitungen für ein „hartes Landungsszenario“ getroffen, um den Erhalt des Asteroidenmaterials sicherzustellen.

Sobald die Kapsel am Boden ist, wird sie auf ihren Zustand untersucht und anschließend in einen temporären Reinraum transportiert. Am nächsten Tag wird die Probe zum Johnson Space Center der NASA in Houston, Texas, geflogen, wo sie von Wissenschaftlern analysiert und untersucht wird.

Die NASA wird die ersten Ergebnisse voraussichtlich am 11. Oktober auf einer Pressekonferenz bekannt geben. Diese Mission ist der erste Versuch der NASA, eine Asteroidenprobe zur Erde zurückzubringen, und sie könnte entscheidende Informationen über die Entstehung unseres Sonnensystems und die Möglichkeit liefern des Lebens jenseits der Erde.

Definitionen:

– OSIRIS-REx: Die Raumsonde der NASA, die 2016 gestartet wurde, um eine Probe vom Asteroiden Bennu zu sammeln.

– Bennu: Ein Asteroid mit einem Durchmesser von 500 Metern, der die Sonne umkreist und sich alle sechs Jahre der Erde nähert.

– Kapsel: Der Behälter, in dem die Asteroidenprobe für den Rückflug zur Erde aufbewahrt wird.

– Fallschirme: Geräte, die den Sinkflug der Kapsel während der Landung verlangsamen.

– „Szenario einer harten Landung“: Eine Situation, in der die Probenkapsel keine ideale Landung erfährt, aber Maßnahmen ergriffen wurden, um den Erhalt des Asteroidenmaterials sicherzustellen.

– Johnson Space Center: NASA-Zentrum in Houston, Texas, wo die Probe analysiert und untersucht wird.

– Sonnensystem: Die Sammlung von Planeten, Monden, Asteroiden und anderen Himmelsobjekten, die sich um die Sonne drehen.

