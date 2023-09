Die älteste ausgegrabene Holzkonstruktion: Eine fortgeschrittene Ahnenkultur?

By

Archäologen haben kürzlich eine bahnbrechende Entdeckung gemacht: die älteste jemals gefundene Holzkonstruktion, die fast eine halbe Million Jahre alt ist. Dieser Befund legt nahe, dass unsere Vorfahren weitaus weiter entwickelt waren als bisher angenommen. Das bemerkenswerte Bauwerk wurde an den Kalambo Falls in Sambia, nahe der Grenze zu Tansania, gefunden und ist außergewöhnlich gut erhalten. Es wird angenommen, dass es sich um eine Plattform, einen Gehweg oder eine erhöhte Behausung handelte, die unsere Verwandten über dem Wasser hielt.

Das Holz weist Schnittspuren auf, was darauf hindeutet, dass primitive Werkzeuge verwendet wurden, um zwei große Baumstämme zu verbinden, um die Struktur zu schaffen. Neben der Holzplattform wurde an der Stätte auch eine Sammlung von Holzwerkzeugen entdeckt, darunter ein Keil und ein Grabstock. Diese Entdeckung stellt die Vorstellung in Frage, dass unsere Vorfahren Holz nur für begrenzte Zwecke wie das Anzünden von Feuer oder die Jagd nutzten.

Larry Barham, der Hauptautor der Studie und Archäologe an der Universität Liverpool, erklärte, dass dieser Fund seine Wahrnehmung unserer Vorfahren verändert habe. Es zeigte, dass sie die Fähigkeit hatten, ihre Umgebung zu verändern und etwas Innovatives zu schaffen. Barham glaubt, dass dies auf ein hohes Maß an abstraktem Denken und möglicherweise sogar Sprachkenntnissen hinweist.

Die Struktur war eine Zufallsentdeckung, die bei Ausgrabungen im Jahr 2019 in der Nähe des Kalambo-Flusses oberhalb eines Wasserfalls gemacht wurde, der eine Höhe von 235 Metern erreicht. Es wird angenommen, dass der hohe Wasserstand an den Wasserfällen die Holzkonstruktion über die Jahrhunderte hinweg erhalten hat. Entdeckungen mit altem Holz sind selten, da es dazu neigt zu verrotten, ohne große Spuren für zukünftige Generationen zu hinterlassen.

Um das Alter der Struktur genau zu bestimmen, verwendeten die Forscher eine neue Methode namens Lumineszenzdatierung, die misst, wann Mineralien das letzte Mal Sonnenlicht ausgesetzt waren. Dies ergab, dass die Struktur mindestens 476,000 Jahre alt ist und vor der Entwicklung des Homo sapiens liegt. In der Region wurden Fossilien des Homo heidelbergensis, eines menschlichen Verwandten, gefunden, die zwischen 700,000 und 200,000 Jahre alt sind.

Die Entdeckung stellt den vorherrschenden Glauben in Frage, dass menschliche Vorfahren Nomaden waren. Die Lage des Bauwerks in der Nähe der Wasserfälle, die eine zuverlässige Wasserquelle darstellten, lässt darauf schließen, dass es als dauerhafte Behausung gedient haben könnte. Diese Hypothese ist jedoch noch nicht bewiesen und es sind weitere Untersuchungen erforderlich.

Insgesamt zeigt dieser unglaubliche Fund die immensen Fähigkeiten und den Einfallsreichtum unserer Vorfahren. Es ist ein Beweis für ihr fortschrittliches Denken, ihre Planungsfähigkeiten und die Schaffung noch nie dagewesener Strukturen. Die Entdeckung wirft interessante Fragen zur Entwicklung früher Zivilisationen auf und unterstreicht die Notwendigkeit weiterer Erforschung und Untersuchung unserer fernen Vergangenheit.

