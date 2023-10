Historischer All-Woman-Weltraumspaziergang findet am 30. Oktober statt

By

Zwei NASA-Astronautinnen, Jasmin Moghbeli und Loral O'Hara, werden Geschichte schreiben, indem sie am 30. Oktober einen rein weiblichen Weltraumspaziergang auf der Internationalen Raumstation (ISS) durchführen. weibliche Besatzung, wobei die vorherigen drei von demselben Astronautenpaar geleitet wurden.

Der ursprünglich für den 20. Oktober geplante Weltraumspaziergang verzögerte sich aufgrund eines Kühlmittellecks in einem Ersatzkühler für das russische Nauka-Wissenschaftsmodul auf der ISS. Um die Sicherheit der Astronauten zu gewährleisten, hat die NASA zwei bevorstehende US-Weltraumspaziergänge verschoben. Die russische Raumfahrtbehörde wird am 25. Oktober einen eigenen Weltraumspaziergang durchführen, um das Ammoniakleck weiter zu untersuchen.

Die Bedeutung dieses Ereignisses wird durch die Herausforderungen unterstrichen, die die aktuellen NASA-Raumanzüge, sogenannte Extravehicular Mobility Units (EMUs), mit sich bringen. Diese Anzüge wurden in den 1970er Jahren entworfen und ihre Größen spiegeln hauptsächlich die Körperproportionen männlicher Astronauten wider. Dies hat dazu geführt, dass Weltraumspaziergänge mit kleineren Astronauten, beispielsweise Frauen, relativ selten sind. Zukünftige NASA-Programme, einschließlich der Monderkundung, werden jedoch Raumanzüge entwickeln, die für eine größere Bandbreite an Körpergrößen geeignet sind.

Trotz der Größenprobleme haben NASA-Astronautinnen ihre Anpassungsfähigkeit unter Beweis gestellt. Die Astronautinnen Christina Koch und Jessica Meir haben in den Jahren 2019 und 2020 eine Reihe von Weltraumspaziergängen erfolgreich abgeschlossen und damit die Klischees zerstört, die mit Raumanzügen in begrenzter Größe verbunden sind. Der bevorstehende All-Woman-Weltraumspaziergang mit Jasmin Moghbeli und Loral O'Hara wird sich auf wesentliche Wartungsaufgaben konzentrieren, darunter das Entfernen eines defekten Elektronikkastens aus einer Kommunikationsantenne und den Austausch einer Lagerbaugruppe am Drehgelenk von Solar Alpha.

Dieser historische Weltraumspaziergang stellt einen bedeutenden Schritt vorwärts für die Gleichstellung der Geschlechter in der Weltraumforschung dar und unterstreicht das Engagement der NASA für Vielfalt und Inklusion. Es ebnet auch den Weg für zukünftige Missionen, an denen Astronauten mit einer größeren Vielfalt an Körpertypen beteiligt sein werden, um sicherzustellen, dass die Erforschung des Weltraums für alle zugänglich bleibt.

