Kaubiologie von Flusspferden: Hervorragende Stoßzähne und weit aufgerissene Münder schränken die Effizienz ein

Eine kürzlich von Forschern der Universität Zürich in der Schweiz durchgeführte Studie hat herausgefunden, dass die großen Stoßzähne und der weite Spalt von Flusspferden ihre Kaubewegungen einschränken, was zu ineffizientem Kauen führt. Die in der Open-Access-Zeitschrift PLOS ONE veröffentlichten Ergebnisse geben Aufschluss über die einzigartige Kaubiologie dieser Wasserlebewesen.

Flusspferde haben bekanntermaßen die weiteste Öffnung aller Säugetiere, wodurch sie große Mengen an Vegetation fressen können. Die Studie legt jedoch nahe, dass ihre Kaufähigkeit aufgrund der Größe und Anordnung ihrer Zähne eingeschränkt ist. Die Forscher beobachteten das Kauverhalten von Flusspferden und Zwergflusspferden anhand von Videoaufnahmen von Zootieren. Sie untersuchten auch die Schädel von Museumsexemplaren, um die Größe und Anordnung der Zähne zu messen, und suchten nach Abnutzungsspuren, die auf Kaumuster hinweisen.

Die Ergebnisse zeigten, dass es zwischen den beiden Flusspferdarten kaum Unterschiede in der Breite des Ober- und Unterkiefers oder der Backenzähne gab, was auf eine hauptsächlich vertikale Kaubewegung schließen lässt. Es wurde jedoch festgestellt, dass die ineinandergreifenden oberen und unteren Vorderzähne bei Flusspferden das seitliche Kauen fast vollständig verhindern. Im Gegensatz dazu verwenden Zwergflusspferde beim Kauen eine leichte Seit-zu-Seite-Knirschbewegung.

Die Forscher gehen davon aus, dass die Vorfahren moderner Flusspferde stärker auf knirschende Kieferbewegungen setzten, diese Fähigkeit ist jedoch im Laufe der Zeit verloren gegangen. Die Entwicklung eines starren Kiefers und eines weiten Kiefers könnte der Kampffähigkeit Vorrang vor der Kaueffizienz eingeräumt haben. Es wird auch vermutet, dass ineffizientes Kauen zum semi-aquatischen Lebensstil der Flusspferde beigetragen haben könnte.

Die Studie zeigt, dass die meisten Pflanzenfresser beim Mahlen ihrer Nahrung auf seitliche Kieferbewegungen angewiesen sind, wohingegen Flusspferde darauf verzichtet haben, weil sie bei Kämpfen mit anderen Flusspferden einen starren Kiefer benötigen. Die Forschung trägt zu einem besseren Verständnis der einzigartigen Kaubiologie von Flusspferden und der Faktoren bei, die ihr Fressverhalten beeinflussen.

Titel: Kaubiologie von Flusspferden: Hervorragende Stoßzähne und weit aufgerissene Münder schränken die Effizienz ein

Quelle: PLOS ONE, DOI: 10.1371/journal.pone.0291825