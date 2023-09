Die Geschichte der Sahara: Von der trockenen Wildnis zu grünen Savannen

Eine kürzlich von Forschern aus Finnland und dem Vereinigten Königreich durchgeführte Studie hat Licht auf die Geschichte der Sahara geworfen und gezeigt, dass es sich nicht immer um die riesige, trockene Fläche handelte, die wir heute kennen. Durch die Rekonstruktion der periodischen Veränderungen der Sahara über 800,000 Jahre mithilfe eines neuen Klimamodells konnte das Team Einblicke in die afrikanischen Feuchtperioden und die Faktoren liefern, die sie vorangetrieben haben.

Die afrikanischen Feuchtperioden beziehen sich auf Zeitspannen, in denen der afrikanische Kontinent viel feuchtere und grünere Bedingungen erlebte als heute. Das in der Studie verwendete Klimamodell unterstützte die Hypothese, dass diese Perioden durch die Präzession der Erdumlaufbahn beeinflusst werden, die zu Schwankungen in der Stärke des afrikanischen Monsunsystems und der vier Jahreszeiten führt. Dadurch kam es in der Sahara-Region in diesen Zeiträumen zu mehr Niederschlägen.

Darüber hinaus ergab die Untersuchung, dass die Schwankungen der Erdumlaufbahn während der Eiszeiten nur minimale Auswirkungen auf das Klima der Sahara hatten, da die Anwesenheit großer Gletscher in höheren Breiten ihren Auswirkungen entgegenwirkte. Dieser Befund deutet darauf hin, dass der afrikanische Monsun in diesen kälteren Perioden eingeschränkt war.

Das Verständnis der Geschichte der Sahara und ihrer Vegetationsperioden hat Auswirkungen, die über die Klimawissenschaft hinausgehen. Diese Perioden erhöhter Luftfeuchtigkeit hätten sowohl für Menschen als auch für andere Arten die Möglichkeit bieten können, die Sahara zu durchqueren, die normalerweise eine schwierig zu durchquerende Region war. Die Studie legt nahe, dass diese grüneren Perioden möglicherweise eine Rolle bei der Ausbreitung der Menschheit auf der ganzen Welt gespielt haben.

Die Forscher glauben, dass ihre Fähigkeit, die nordafrikanischen Feuchtperioden genau zu modellieren, eine bedeutende Errungenschaft darstellt. Es erweitert nicht nur unser Verständnis der menschlichen Verbreitung, sondern trägt auch zu unserem Wissen über die Entwicklung unserer Arten in Afrika bei.

