Hohe Unsicherheit hinsichtlich der Klimaauswirkungen globaler Wälder: Experten fordern eine umfassendere Schätzung

Die Rolle der globalen Wälder im Kampf gegen den Klimawandel bleibt ungewiss, wobei die Schätzungen ihrer Auswirkungen sehr unterschiedlich sind. Einige Studien deuten darauf hin, dass Wälder etwa 6 Milliarden Tonnen CO2 ausstoßen, während andere darauf hinweisen, dass sie bis zu 8 Milliarden Tonnen CO2 absorbieren. Diese Unsicherheit macht es schwierig zu beurteilen, ob die Welt auf dem Weg ist, den Klimawandel unter XNUMX Grad zu halten, und behindert Investitionen in die Kohlenstoffbewirtschaftung der Wälder.

Eine kürzlich in Communications Earth & Environment veröffentlichte Studie von Gert-Jan Nabuurs von der Wageningen University & Research unterstreicht die Notwendigkeit, diese Unsicherheit zu beseitigen. In der Studie wird argumentiert, dass die derzeitigen Methoden zur Schätzung der Kohlenstoffemissionen und des Kohlenstoffabbaus in Wäldern unzureichend sind, und fordert eine Berichterstattung sowohl über bewirtschaftete als auch nicht bewirtschaftete Waldflächen. Derzeit werden nur bewirtschaftete Wälder, die rund 55 % der weltweiten Wälder ausmachen, hinsichtlich ihres CO2-Beitrags gemeldet.

Die verschiedenen Ansätze zur Schätzung des Kohlenstoffflusses in Wäldern, wie globale Modellierung, Fernerkundung und Kohlenstoffhaushaltsausgleich, verwenden unterschiedliche Interpretationen von „verwaltet“ und „nicht verwaltet“. Die Schätzungen reichen daher von einer CO2-Quelle der Wälder in Höhe von rund 6 Milliarden Tonnen bis hin zu einer Nettoaufnahme von minus 8 Milliarden Tonnen.

Um dieses Problem anzugehen, schlägt die Studie vor, dass die Länder damit beginnen sollten, über alle bewirtschafteten und nicht bewirtschafteten Waldflächen Bericht zu erstatten. Die Einbeziehung unbewirtschafteter Wälder in die Berichterstattung würde eine Wissenslücke schließen und dazu beitragen, Fortschritte bei der Erreichung globaler Temperaturziele zu verfolgen. Die notwendigen Daten und Methoden zur Schätzung der Emissionen und des Schadstoffausstoßes aus nicht bewirtschafteten Flächen sind verfügbar, und die Länder können auf frei zugängliche Daten, Erdbeobachtung und Modellierung zurückgreifen.

Zunächst könnten Schätzungen des Treibhausgasflusses aus unbewirtschafteten Flächen freiwillig zu Informationszwecken in die Länderberichterstattung einbezogen werden. Anschließend könnten sie in die offizielle Bilanzierung von Klimazielen einfließen. Dieser Ansatz würde Anreize für die Einbeziehung kohlenstoffreicher, nicht bewirtschafteter Wälder schaffen, die anfällig für den Klimawandel und menschliche Aktivitäten sind.

Die Studie schlägt auch einen eher bilateralen Ansatz vor, bei dem Industrienationen Entwicklungsländern Unterstützung und Fachwissen bei der Analyse von Waldkohlenstoff zur Verfügung stellen. Dies würde die UN-Verhandlungen auf COP-Treffen ergänzen, die tendenziell zu schwächeren Ergebnissen führen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bewältigung der hohen Unsicherheit hinsichtlich der Klimaauswirkungen der globalen Wälder für wirksame Klimaschutzmaßnahmen von entscheidender Bedeutung ist. Durch die Berichterstattung über bewirtschaftete und nicht bewirtschaftete Waldflächen und die Verbesserung der Schätzmethoden können Länder ein genaueres Verständnis des Waldkohlenstoffflusses erlangen und darauf hinarbeiten, Netto-Null-Emissionen zu erreichen und den Klimawandel unter 2 Grad zu halten.

– Gert-Jan Nabuurs et al, Berichterstattung über Kohlenstoffflüsse aus unbewirtschafteten Wäldern, Communications Earth & Environment (2023). DOI: 10.1038/s43247-023-01005-y

– Universität Wageningen