Forscher entwickeln verbrennungsbetriebenen Insektenschuppenroboter

Forschern der Cornell University ist es gelungen, einen durch Verbrennung angetriebenen Roboter im Insektenmaßstab zu entwickeln, der die Fähigkeiten elektrisch angetriebener Roboter in Bezug auf Geschwindigkeit, Kraft, Flexibilität und Sprungfähigkeit übertrifft. Das Team kombinierte weiche Mikroaktuatoren mit chemischem Kraftstoff mit hoher Energiedichte, um die Herausforderungen zu meistern, die mit der Verkleinerung von Motoren, Motoren und Pumpen verbunden sind. Durch die Verwendung eines chemischen Kraftstoffs mit hoher Energiedichte, der dem in Automobilen verwendeten ähnelt, konnten die Forscher die Bordleistung und Leistung des Roboters deutlich steigern. Der Roboter, der etwas mehr als einen Zoll lang ist und das Äquivalent von anderthalb Büroklammern wiegt, wird aus einem flammbeständigen Harz in 3D gedruckt und ist mit vier Aktuatoren ausgestattet, die als Füße dienen.

Die Aktuatoren sind in der Lage, eine Kraft von 9.5 Newton zu erzeugen, verglichen mit etwa 0.2 Newton, die Roboter ähnlicher Größe erzeugen. Der Roboter kann auch mit Frequenzen über 100 Hertz arbeiten, Verschiebungen von 140 % erreichen und das 22-fache seines Körpergewichts heben. Seine verbrennungsbetriebenen Aktuatoren ermöglichen es ihm, schwieriges Gelände zu befahren, Hindernisse zu überwinden, unglaubliche Distanzen zu springen und sich schnell auf dem Boden fortzubewegen. Das Design der Aktuatoren bietet außerdem ein hohes Maß an Kontrolle, sodass der Bediener die Geschwindigkeit, die Funkenfrequenz und die Kraftstoffzufuhr in Echtzeit anpassen kann, um eine Reihe von Reaktionen auszulösen.

Die Forscher planen, mehr Aktoren aneinanderzureihen, um fein kontrollierte und kraftvolle Bewegungen in größerem Maßstab zu erzeugen. Sie wollen außerdem eine ungebundene Version des Roboters entwickeln, die einen flüssigen Treibstoff verwendet, der zusammen mit kleinerer Elektronik an Bord mitgeführt werden kann. Dieser Durchbruch in der verbrennungsbetriebenen Robotik bringt uns der Realität des Einsatzes von Insektenrobotern bei Such- und Rettungseinsätzen, Erkundungen, Umweltüberwachung, Überwachung und Navigation in anspruchsvollen Umgebungen näher.

