Der verborgene Ozean tief unter Neuseeland könnte mysteriöse Erdbeben erklären

Sensoren haben das Vorhandensein eines riesigen verborgenen Ozeans entdeckt, der zwei Meilen unter dem Meeresboden vor der Küste Neuseelands vergraben ist. Diese Entdeckung bietet eine mögliche Erklärung für die mysteriösen „Zeitlupen“-Erdbeben, die den Inselstaat erschüttert haben. Die Offenbarung stammt aus einem seismischen 3D-Bild, das von Sensoren aufgenommen wurde, die hinter einem Forschungsschiff hergezogen wurden.

Der verborgene Ozean wurde in einer vulkanischen Provinz gefunden, die entstand, als vor 125 Millionen Jahren eine riesige Lavasäule die Erdoberfläche im Pazifischen Ozean durchbrach. Das Team erstellte mithilfe seismischer Scans ein 3D-Bild des alten Vulkanplateaus und enthüllte dicke, geschichtete Sedimente rund um vergrabene Vulkane. Laborexperimente an Bohrkernproben des Vulkangesteins zeigten, dass Wasser fast die Hälfte seines Volumens ausmachte.

Die Verwerfung, die für die Slow-Motion-Erdbeben, sogenannte Slow-Slip-Ereignisse, verantwortlich ist, setzt tektonischen Druck über Tage oder Monate und nicht über Minuten oder Sekunden frei. Wissenschaftler vermuten seit langem, dass diese Ereignisse mit vergrabenem Wasser zusammenhängen, und die Entdeckung des verborgenen Ozeans liefert direkte geologische Beweise.

Der Hauptautor Andrew Gase, Postdoktorand am Institute for Geophysics der University of Texas, erklärte, dass die gefundene Wassermenge viel höher als normal sei, was darauf hindeutet, dass sie erhebliche Auswirkungen auf die Verwerfung haben könnte. Das Verständnis, wie dieser verborgene Ozean die Erdbeben beeinflusst, könnte wertvolle Erkenntnisse über große Erdbeben liefern.

Die Forscher spekulieren, dass die flachen Meere, in denen die Vulkanausbrüche stattfanden, die Vulkane erodierten und poröses, aufgebrochenes Gestein bildeten, das als Grundwasserleiter fungierte. Im Laufe der Zeit verwandelte sich dieses Gestein in Lehm, wodurch noch mehr Wasser zurückgehalten wurde. Jetzt sind tiefere Bohrungen erforderlich, um festzustellen, wo das Wasser landet und ob es den Druck um die Verwerfung herum beeinflusst.

Dieser Befund ist von entscheidender Bedeutung, da er die Theorie stützt, dass der Grundwasserdruck eine Rolle bei der Auslösung langsamer Erdbeben spielt. Durch ein tieferes Verständnis dieses Prozesses können Wissenschaftler möglicherweise ihre Fähigkeit verbessern, die Auswirkungen großer Erdbeben vorherzusagen und abzumildern.

