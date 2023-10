Die überraschenden Geheimnisse, die unter der Erdkruste verborgen sind

By

In einer bahnbrechenden Studie haben Wissenschaftler eine faszinierende Entdeckung über den Erdmantel – die Schicht zwischen der Kruste und dem Erdkern – gemacht. Es stellt sich heraus, dass unter unseren Füßen ein riesiges Wasserreservoir liegt, dessen Größe mit dem Pazifik, dem Atlantik und dem Indischen Ozean zusammengenommen vergleichbar ist.

Anders als das flüssige Wasser, das wir von der Erdoberfläche kennen, wird dieses Wasser in Form von Ionen in Kristallen im Erdmantel gespeichert. Dieser Befund stellt die lange bestehende Annahme in Frage, dass der obere und untere Erdmantel kein Wasser enthalten. Dies deutet darauf hin, dass die Übergangszone zwischen ihnen, die sich etwa 255–410 Meilen unter der Erde befindet, tatsächlich nass ist.

Die Forscher führten Experimente an Gesteinen durch, die für die Mantelübergangszone repräsentativ sind. Durch die Beobachtung der Viskositätsniveaus dieser Gesteine ​​fanden sie einen Zusammenhang mit den gemessenen Niveaus des Mantels. Dies deutet darauf hin, dass die Übergangszone tatsächlich Wasser enthält.

Darüber hinaus legt die Studie nahe, dass die Erde „bis in ihren Kern nass“ sein könnte. Es wird vermutet, dass der Mantel selbst in der Lage ist, durch chemische Reaktionen Wasser zu produzieren, anstatt sich ausschließlich auf Kollisionen mit eisreichen Kometen in der frühen Geschichte des Planeten zu verlassen.

Die Entdeckung dieses riesigen unterirdischen Wassersystems hat Auswirkungen über unseren eigenen Planeten hinaus. Es besteht die Möglichkeit, dass andere Himmelskörper, einschließlich extrasolarer Planeten, ebenfalls verborgene Ozeane in ihren Mänteln beherbergen könnten.

Das Vorhandensein von Wasser tief im Erdinneren hat potenzielle Folgen für die seismische Aktivität. Wenn das Wasser aus den Kristallen entweicht, kann es einen enormen Druck erzeugen, der letztendlich Erdbeben auslöst, die Hunderte von Kilometern unter der Oberfläche entstehen. Dies wirft ein neues Licht auf die mysteriösen Ursprünge bestimmter seismischer Ereignisse.

Trotz dieser bemerkenswerten Erkenntnisse bleibt die wissenschaftliche Gemeinschaft über die genaue Herkunft und Menge des Wassers auf unserem Planeten im Unklaren. Die laufende Debatte unterstreicht die Komplexität der Erdentwicklung und ihre Relevanz für das Verständnis anderer Himmelskörper.

FAQ:

F: Wo wird das Wasser in der Studie entdeckt?

A: Das Wasser befindet sich im Erdmantel, der Schicht zwischen der Erdkruste und dem Erdkern.

F: Wie wird das Wasser gespeichert?

A: Das Wasser wird in Kristallen als Ionen und nicht in flüssiger Form gespeichert.

F: Welche Auswirkungen hat die Entdeckung auf die seismische Aktivität?

A: Die Freisetzung von Wasser aus den Kristallen kann möglicherweise Erdbeben tief unter der Erdoberfläche auslösen.

F: Könnten andere Planeten Wasser in ihren Mänteln versteckt haben?

A: Ja, es ist möglich, dass andere Himmelskörper, einschließlich extrasolarer Planeten, ebenfalls verborgene Ozeane in ihren Mänteln enthalten.

F: Wo finde ich weitere Informationen zu diesem Thema?

A: Für weitere Einzelheiten können Sie den Originalartikel auf [The US Sun](https://www.thesun.co.uk/) lesen.