So erfassen Sie die Sonnenfinsternis sicher mit Ihrem Mobiltelefon

By

Sie können die Sonnenfinsternis auf Ihrem Mobiltelefon festhalten, jedoch nicht in ihrer vollen Pracht. Laut Scott Fisher, Dozent für Astronomie an der University of Oregon, könnte es eine technische Einschränkung geben, wenn die Sonne auf dem Bildschirm nicht groß genug erscheint, um sie gut sehen zu können. Ein Standbild der Sonnenfinsternis aufzunehmen ist einfacher als die Aufnahme eines Videos, da die Belichtungszeit kürzer ist. Fisher empfiehlt, ein Stativ zu verwenden oder das Telefon gegen einen stabilen Gegenstand zu lehnen, um ein Zittern der Hand während der Videoaufnahme zu vermeiden.

Es ist wichtig zu beachten, dass es niemals sicher ist, während einer Sonnenfinsternis ohne den entsprechenden Brillenschutz direkt in die Sonne zu schauen, da die Sonnenstrahlung die Netzhaut schädigen kann. Eine normale Sonnenbrille reicht nicht aus, da sie keinen ausreichenden Schutz bietet. Sichere Solarbetrachter müssen der internationalen Norm ISO 12312-2 entsprechen und bestimmte Anforderungen erfüllen, z. B. dass sie nicht mehr als 0.00032 % des Sonnenlichts blockieren, frei von Mängeln sind und beide Augen bedecken.

Um die Sonnenfinsternis auf Ihrem Mobiltelefon einzufangen, ist es wichtig, den richtigen Sonnenfilter vor der Kameralinse zu verwenden. Der Filter muss speziell für die Sonnenbeobachtung hergestellt werden. Carly Stocks, eine in Utah ansässige Fotografin, empfiehlt die Verwendung von Filtern, die vor das Objektiv geschraubt werden, aber auch das Aufkleben eines Filters kann funktionieren. Der Filter sollte größer als das Objektiv selbst sein und während des Seherlebnisses immer eingeschaltet bleiben, um die Sicherheit Ihrer Augen und des Kamerasensors zu gewährleisten.

Es ist zwar möglich, die Sonne während der Sonnenfinsternis im Selfie-Modus einzufangen, indem man einen Sonnenfilter über dem Objektiv der Frontkamera anbringt, aber das Ergebnis ist möglicherweise nicht das beste Selfie. Stocks erklärt, dass das Bild wahrscheinlich komplett schwarz mit einer winzigen Sonne sei. Sie können jedoch einen Solarbetrachter oder eine Sonnenfilterfolie verwenden, um die Sonne im Rahmen abzudecken und ein Bild davon zu machen. Seien Sie vorsichtig bei der Verwendung eines kleineren Filters, da die Gefahr besteht, dass Ihr Telefon beim Einrahmen beschädigt wird.

Wenn Sie keine Eclipse-Brille haben, können Sie Handbetrachter verwenden, um beim Betrachten beide Augen abzudecken. Eine andere Alternative besteht darin, aus einem Karton, einem weißen Blatt Papier, Klebeband, einer Schere und einem Stück Aluminiumfolie einen Do-it-yourself-Projektor zur Beobachtung der Sonnenfinsternis zu bauen. Indem man ein Loch in die Aluminiumfolie bohrt und das Licht auf das weiße Blatt Papier projiziert, kann man eine Halbmondsonne sehen, ohne direkt in die Sonne zu schauen.

Die Sonnenfinsternis am Samstag wird in mehreren US-Bundesstaaten zu sehen sein, darunter Oregon, Nevada, Utah, New Mexico, Texas, Kalifornien, Idaho, Colorado und Arizona.

Quellen:

- USA heute

- NASA

– Space.com