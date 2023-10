OSIRIS-REx der NASA liefert Proben vom Asteroiden Bennu, darunter auch Wasser

By

Die Raumsonde OSIRIS-REx der NASA hat erfolgreich Proben vom Asteroiden Bennu zurückgebracht, und vorläufige Ergebnisse zeigen, dass nicht nur Kohlenstoff, sondern auch Wasser vorhanden sind. Dies ist eine bedeutende Entdeckung, da Kohlenstoff und Wasser wesentliche Bausteine ​​für das Leben auf der Erde und möglicherweise darüber hinaus sind.

Die Probensammlung von Bennu besteht aus Gesteinen unterschiedlicher Größe, Staubpartikeln und Partikeln mittlerer Größe. Laut NASA-Administrator Bill Nelson ist die kohlenstoffreiche Asteroidenprobe die größte, die jemals zur Erde geliefert wurde, und hat das Potenzial, Wissenschaftlern bei der Erforschung der Ursprünge des Lebens auf unserem Planeten zu helfen.

Seitdem die Proben am 25. September auf der Erde eintrafen, haben Wissenschaftler damit begonnen, sie zu untersuchen, und die ersten Ergebnisse sind erst der Anfang. Die NASA plant, die Analyse der Partikel fortzusetzen und wird ein Register einrichten, in dem andere Wissenschaftler Teile der Proben für weitere Forschungen ausleihen können. Einige Proben werden auch in Museen ausgestellt.

Die Untersuchung dieser Asteroidenproben ist von enormem wissenschaftlichem Wert. In den nächsten Jahrzehnten werden Wissenschaftler die Geheimnisse der Gesteine ​​und des Staubs lüften und Einblicke in die Entstehung unseres Sonnensystems, den Ursprung des Lebens und mögliche Maßnahmen zur Verhinderung von Asteroidenkollisionen mit der Erde liefern.

Aufregenderweise wurde zusätzliches unerwartetes „Bonus-Asteroidenmaterial“ auf dem Kollektorkopf, dem Behälterdeckel und der Basis gefunden. Das Johnson Space Center der NASA ist mit speziellen Werkzeugen ausgestattet, um dieses aufregende zusätzliche Material zu untersuchen.

OSIRIS-REx, die für diese unglaubliche Mission verantwortliche Raumsonde, holte die Probe von Bennu im Jahr 2020. Nachdem sie den Asteroiden 18 Monate lang beobachtet und analysiert hatte, ist die Raumsonde erfolgreich zur Erde zurückgekehrt. Die Reise von OSIRIS-REx ist jedoch noch nicht zu Ende. Es wird nun zu einer neuen Mission namens OSIRIS-APEX aufbrechen, bei der es zu einem anderen Asteroiden namens Apophis fliegen wird.

(Quelle: NASA)