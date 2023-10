Ein neuer Vorschlag zur Erfassung des schwer fassbaren Photonenrings von Schwarzen Löchern

Supermassive Schwarze Löcher sind aufgrund ihrer immensen Gravitationskraft und schwer fassbaren Natur lange Zeit ein Rätsel geblieben. Während wir sie indirekt durch die Beobachtung ihrer Akkretionsscheiben und leistungsstarken Jets untersuchen konnten, ist es uns nicht gelungen, ein direktes Bild des Photonenrings aufzunehmen. Eine kürzlich in Acta Astronautica veröffentlichte Studie hat jedoch einen neuartigen Ansatz vorgeschlagen, um diese schwer fassbare Struktur möglicherweise zu erfassen.

Schwarze Löcher werden durch ihren Ereignishorizont definiert, eine Grenze, die das Licht nur einmal durchqueren kann, wodurch ein Punkt entsteht, an dem es kein Zurück mehr gibt. Darüber hinaus haben Schwarze Löcher weitere prägende Strukturen wie die Photonenhülle, die die innere Grenze stabiler Kreisbahnen für Photonen darstellt. Die Photonenhülle mit einem Radius, der dem 1.5-fachen des Radius des Ereignishorizonts entspricht, ermöglicht es Photonen, das Schwarze Loch theoretisch unbegrenzt zu umkreisen.

Obwohl der Ereignishorizont und die Photonenhülle nicht direkt beobachtet werden können, kann der Photonenring, der dünne Lichtkreis, der von Photonen verursacht wird, die das Schwarze Loch dicht gestreift haben, beobachtet werden. Aktuelle Beobachtungen des Photonenrings haben jedoch nur eine begrenzte Auflösung, und Versuche, die Photonenringdaten aus dem Hintergrund zu extrahieren, sind umstritten.

Um diese Einschränkungen zu überwinden, schlägt die Studie den Einsatz einer Konstellation weltraumgestützter Very Long Baseline Interferometer (VLBI) vor. Diese Antennen würden in einer weiten Erdumlaufbahn oder um den L2-Lagrange-Punkt zwischen der Erde und dem Mond platziert. Durch die Vermeidung der Interferenzen der Erdatmosphäre könnten diese Empfänger Radiolicht bei kürzeren Wellenlängen einfangen und so die Beobachtung der Photonenringe supermassereicher Schwarzer Löcher wie M87* und Sag A* mit höherer Auflösung ermöglichen. Das vorgeschlagene Teleskop könnte auch Bilder mit niedrigerer Auflösung von anderen supermassiven Schwarzen Löchern liefern, beispielsweise dem in der Andromeda-Galaxie.

Während diese Studie als Machbarkeitsnachweis dient, ist die Realisierung eines solchen Teleskops ein langfristiges Ziel, das die Bewältigung zahlreicher technischer Herausforderungen erfordern würde. Das Potenzial, den Photonenring einzufangen, bietet jedoch wertvolle Einblicke in die Natur von Schwarzen Löchern und die Genauigkeit von Einsteins Gravitationstheorie. Wenn Astronomen weiter als je zuvor vordringen, könnten sie endlich die Geheimnisse dieser kosmischen Giganten lüften.

Quelle: Hudson, Ben et al. „Orbitale Konfigurationen weltraumgestützter Interferometer zur Untersuchung von Photonenringen supermassiver Schwarzer Löcher.“ Acta Astronautica (2023).