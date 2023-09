Indiens Chandrayaan-3-Lander ruht während der Mondnacht vor dem Wiedererwachensversuch

By

Nachdem der Lander Chandrayaan-3 als viertes Land erfolgreich auf der Mondoberfläche gelandet ist, befindet er sich nun im Schlafmodus, während er während der 14-tägigen Mondnacht ruht. Die Hauptziele der Mission, darunter Technologiedemonstrationen und Datenerfassung mit Schwerpunkt auf der Analyse der Zusammensetzung des Mondbodens und der Mondatmosphäre, wurden erfolgreich abgeschlossen. Die Chandrayaan-3-Mission markiert die erste Erkundung so nahe am Südpol des Mondes, einer Region, in der vermutlich Wassereisvorkommen vorhanden sind, die für zukünftige Missionen und Weltraumforschung genutzt werden könnten.

Die Landung war für Indien ein Punkt des Nationalstolzes, denn Millionen Menschen verfolgten die Online-Berichterstattung und feierten die unermüdlichen wissenschaftlichen Bemühungen des Landes. Der Lander Chandrayaan-3 und sein sechsrädriger Rover wurden mit verschiedenen wissenschaftlichen Instrumenten ausgestattet, die während der Mission normal funktionierten. Der Rover ist über 100 Meter über die Mondoberfläche gereist, hat Fotos gemacht und Daten gesammelt. Wissenschaftler haben bereits überraschende Entdeckungen gemacht, etwa die über den Erwartungen liegende Temperatur der Mondoberfläche und das Vorhandensein von Schwefel in der Nähe des Südpols des Mondes.

In den kommenden Wochen werden die Missionsleiter versuchen, den Lander wiederzuerwecken und seine wissenschaftlichen Untersuchungen fortzusetzen. Die Fähigkeit, den Lander erfolgreich von der Mondoberfläche abzuheben, wie ein kleiner Sprung am 4. September zeigt, wird für zukünftige Missionen, die darauf abzielen, Proben oder Astronauten vom Mond zurückzubringen, von entscheidender Bedeutung sein.

