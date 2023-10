Die Heliosphäre: Eine riesige Blase, die unser Sonnensystem umgibt

By

Die Heliosphäre ist eine riesige Blase, die unser Sonnensystem umhüllt. Es entsteht durch das Magnetfeld der Sonne und erstreckt sich weit in den Weltraum. Jüngste Schätzungen gehen davon aus, dass die Ausdehnung der Heliosphäre etwa das Tausendfache der Entfernung von der Erde zur Sonne beträgt.

Das Magnetfeld der Sonne erzeugt einen Strom geladener Teilchen, den sogenannten Sonnenwind. Diese Teilchen strömen entlang der magnetischen Kraftlinien in den Weltraum und erzeugen so die Heliosphäre. Während sich die Sonne dreht, dreht sich der Sonnenwind wie Wasserbänder aus einer Sprinkleranlage.

An der Grenze der Heliosphäre weicht der Sonnenwind Teilchen aus dem interstellaren Raum. Die Raumsonden Voyager 1 und 2 haben diese Grenze erkundet und wertvolle Informationen geliefert. Diese Raumsonden sind derzeit weiter von der Sonne entfernt als alle anderen in der Geschichte und haben eine Übergangszone entdeckt, in der das interstellare Magnetfeld mit der Heliosphäre interagiert.

Durch die Kombination von Daten der Voyager mit Informationen des IBEX-Satelliten haben Wissenschaftler ermittelt, dass sich die Übergangszone bis zu hundert Milliarden Meilen erstrecken kann, was etwa dem Tausendfachen der Entfernung Erde-Sonne entspricht.

Während die Voyager diese Grenze nicht erreichen können, wird erwartet, dass andere Sonden sowohl in der Erdumlaufbahn als auch darüber hinaus dabei helfen, die genaue Ausdehnung der Heliosphäre zu kartieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Heliosphäre eine riesige Blase ist, die unser Sonnensystem umgibt. Es entsteht durch das Magnetfeld der Sonne und erstreckt sich weit in den Weltraum. Jüngste Forschungen haben neue Schätzungen zu seinem Ausmaß geliefert, und zukünftige Missionen werden weiterhin Aufschluss über seine Eigenschaften geben.

