Diesen Samstag wird in Alberta eine partielle Sonnenfinsternis sichtbar sein

Nach Angaben der Canadian Space Agency werden Albertaner am Samstagmorgen Gelegenheit haben, Zeuge einer partiellen Sonnenfinsternis zu werden. Das als ringförmige Sonnenfinsternis bekannte Ereignis tritt auf, wenn der Mond die Sonne teilweise verdeckt. In Alberta können Zuschauer eine 61-prozentige Sonnenfinsternis beobachten. Während der Sonnenfinsternis ist noch ein Sonnenring sichtbar.

Die Sonnenfinsternis beginnt um etwa 9:15 Uhr, erreicht ihren Höhepunkt um etwa 10:30 Uhr und endet um 11:45 Uhr. Beim Betrachten der Sonnenfinsternis müssen unbedingt Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Die NASA betont, dass die einzige sichere Möglichkeit, das Ereignis zu beobachten, die Verwendung einer sicheren Sonnenbeobachtungsbrille, einer Sonnenfinsternisbrille oder eines tragbaren Sonnenbeobachtungsgeräts sei. Eine normale Sonnenbrille bietet keinen ausreichenden Schutz.

Ungefilterte Optiken wie Teleskope, Ferngläser oder Kameraobjektive sollten niemals zur Beobachtung der Sonne während einer Sonnenfinsternis verwendet werden. Der Blick durch eine ungefilterte Optik kann zu sofortigen Augenschäden führen. Die NASA weist darauf hin, dass Sonnenfilter ordnungsgemäß an der Vorderseite jeder verwendeten Optik befestigt werden müssen.

Wenn Sie eine Sonnenfinsternisbrille oder einen Sonnenbetrachter verwenden, ist es wichtig, diese nicht in der Hand zu halten, während Sie durch ungefilterte Optiken schauen, da dies ebenfalls zu schweren Augenverletzungen führen kann. Als Alternative schlägt die NASA den Einsatz eines Lochprojektors vor.

Für diejenigen, die sich für zukünftige Finsternisse interessieren, bietet SkyAndTelescope.org Visualisierungen der Bahnen der Finsternisse 2023 und 2024.

Bleiben Sie gesund und genießen Sie die partielle Sonnenfinsternis an diesem Samstag!

Definitionen:

1. Ringförmige Sonnenfinsternis: Eine Art Sonnenfinsternis, die auftritt, wenn der Mond am weitesten von der Erde entfernt ist, wodurch ein sichtbarer Sonnenring entsteht.

2. Sonnenfilter: Geräte, die an optischen Instrumenten angebracht sind, um schädliche Strahlung zu blockieren und die Augen beim Betrachten der Sonne zu schützen.

3. Lochprojektor: Ein einfaches Gerät aus einer Schachtel oder Karte mit einem winzigen Loch, das ein Bild der Sonne auf eine Oberfläche projiziert und so eine sichere Betrachtung ermöglicht.

Quellen:

– Kanadische Raumfahrtbehörde

- NASA

– SkyAndTelescope.org