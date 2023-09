Der Dunst und der Rauch der Waldbrände lichten sich und ermöglichen einen klaren Himmel und einen Vollmond

By

Der Dunst und der Rauch der jüngsten Waldbrände in Neufundland wurden endlich südlich der Insel verdrängt, wodurch der Himmel klar wurde und ein wunderschöner Blick auf den Vollmond von heute Nacht ermöglicht wurde. Während der Rauch in einigen Teilen von Labrador in den nächsten Tagen noch vorhanden sein kann, können die Bewohner der Insel das ganze Wochenende über mit überwiegend klarem Himmel rechnen.

Laut Erika Ranger, Meteorologin bei Environment Canada in Gander, ist nicht unmittelbar damit zu rechnen, dass der Rauch zurück nach Neufundland weht. Ein Hochdrucksystem über Quebec wirbelt den Rauch derzeit in eine andere Richtung, von der Insel weg. Ranger vermutet, dass der Rauch vorerst weit außerhalb ihrer Reichweite bleiben wird.

Die Auflösung von Dunst und Rauch kommt gerade rechtzeitig zum heutigen Vollmond, der gleichzeitig der letzte Supermond des Jahres 2023 ist. Dieses himmlische Ereignis wird mit Sicherheit ein atemberaubender Anblick sein und vielen die Möglichkeit bieten, eine klare Sicht zu genießen des Mondes.

Die Waldbrände, die für die dunstigen Bedingungen sorgten, gaben den Bewohnern von Neufundland und Labrador Anlass zur Sorge. Der Rauch behinderte nicht nur die Sicht, sondern stellte auch potenzielle Gesundheitsrisiken dar. Nachdem sich der Rauch verzogen hat und der Himmel wieder klar ist, können die Bewohner endlich aufatmen.

Insgesamt haben die wechselnden Winde und das Hochdrucksystem über Quebec dazu beigetragen, den Rauch von Neufundland wegzudrücken. Während in einigen Teilen Labradors der Rauch möglicherweise noch einige Tage lang zu spüren sein wird, kann die Insel mit klarem Himmel und der Möglichkeit rechnen, die Schönheit des Erntemondes zu genießen.

Definitionen:

– Dunst: Eine verminderte Sicht, die durch das Vorhandensein von Partikeln in der Luft wie Rauch oder Verschmutzung verursacht wird.

– Waldbrände: Unkontrollierte Brände, die sich schnell über die Vegetation oder Waldgebiete ausbreiten und oft erhebliche Schäden anrichten.

– Erntemond: Der Vollmond, der der Herbst-Tagundnachtgleiche am nächsten liegt, typischerweise im September oder Oktober.

– Supermond: Ein Vollmond, der aufgrund seiner größeren Nähe zur Erde größer und heller als gewöhnlich erscheint.

Quellen:

– Erika Ranger, Meteorologin bei Environment Canada in Gander