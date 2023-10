Das Flüstern von Pando: Dem zitternden Riesen lauschen

Der alte und riesige Pando, ein einzelner Baum mit 47,000 Stämmen, der aus einem gemeinsamen Wurzelsystem von über 100 Hektar in Utah sprießt, ist einer der größten lebenden Organismen auf der Erde. Mit einer Geschichte, die sich möglicherweise über 12,000 Jahre erstreckt, hat diese kolossale Zitterpappel über 6,000 Tonnen Leben angesammelt. Dank der in diesem Jahr veröffentlichten Aufnahmen haben wir nun die Möglichkeit, diesen prächtigen Baum auf eine noch nie dagewesene Weise zu hören.

Der Klangkünstler Jeff Rice platzierte auf Einladung von Friends of Pando ein Hydrophon in einer Mulde am Fuß eines Astes und ließ es bis zu den Wurzeln des Baumes reichen. Zu seiner Überraschung hörte er ein schwaches Geräusch, das sich während eines Gewitters verstärkte und ein unheimliches tiefes Grollen einfing. Der Klang ist, wie Rice erklärt, das Ergebnis der Millionen von Blättern, die den Baum vibrieren lassen und durch die Äste in die Erde gelangen.

Mithilfe dieser Aufnahmen möchte Friends of Pando mithilfe von Klängen das komplexe Netzwerk von Wurzeln unter der Oberfläche kartieren. Lance Oditt, der Gründer von Friends of Pando, sieht das Potenzial von Klang, nicht nur schöne und interessante Hörerlebnisse zu liefern, sondern auch unschätzbare Informationen über die Gesundheit von Pando und seiner Umgebung zu liefern. Diese Geräusche dienen als Aufzeichnung der lokalen Artenvielfalt und bieten eine Grundlage, die anhand von Umweltveränderungen gemessen werden kann.

Dieser innovative Ansatz zum Verständnis von Pando könnte dazu beitragen, Licht auf verschiedene Aspekte dieses antiken Wesens zu werfen. Anhand der gesammelten Daten können zusätzliche Studien zur Wasserbewegung, zum Zusammenhang zwischen Astreihen, Insektenkolonien und Wurzeltiefe durchgeführt werden. Ziel dieser Untersuchungen ist es, mehr über das Ökosystem rund um Pando zu erfahren, das durch menschliche Aktivitäten und den Rückgang der Raubtiere, die die Pflanzenfresserpopulationen in Schach halten, zunehmend bedroht ist.

Die Aufnahmen von Pandos Flüstern wurden auf dem 184. Treffen der Acoustical Society of America vorgestellt und sind ein Beweis dafür, wie wichtig es ist, den Geheimnissen dieses zitternden Riesen zuzuhören, bevor sie verloren gehen.

Quellen: The Guardian, Friends of Pando