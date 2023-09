Harvest Moon Walk des Kerry Wood Nature Centre

By

Das Kerry Wood Nature Centre in Alberta, Kanada, wird bei schönem Wetter seinen jährlichen Harvest Moon Walk im Gaetz Lakes Sanctuary veranstalten. Environment Canada prognostiziert jedoch eine Regenwahrscheinlichkeit von 60 % für den geplanten Abend.

Wenn die Wanderung abgesagt wird, wird das Kerry Wood Nature Center die Teilnehmer über die sozialen Medien benachrichtigen. Der Erntemond, ein Vollmond, wird voraussichtlich um 7:21 Uhr im Osten aufgehen und am folgenden Tag um 7:44 Uhr im Westen untergehen. Der Spaziergang beginnt um 8:30 Uhr vor den Eingangstüren des Zentrums. Eine Spende von 3 US-Dollar pro Person oder 10 US-Dollar pro Familie wird empfohlen.

Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, den Mondaufgang über dem bewaldeten Osthügel zu beobachten, bevor er seinen Höhepunkt über dem See erreicht. Kathryn Huedepohl, Programmleiterin des Zentrums, sagte, dass der Spaziergang eine malerische Szenerie und ausreichend Zeit für Sternbeobachtungen und Astronomie biete.

Historisch gesehen war der Erntemond für Bauern eine Zeit, in der sie ihre Ernte im hellen Mondlicht abschließen konnten. Obwohl die moderne Welt bei Lebensmitteln auf Lebensmittelgeschäfte angewiesen ist, fühlen sich viele Albertaner immer noch mit der Landwirtschaft verbunden, und der Erntemond weckt nostalgische Erinnerungen an die landwirtschaftliche Tradition.

In diesem Jahr markiert der Erntemond das Ende eines ungewöhnlich heißen Sommers. Huedepohl zeigte sich erleichtert über die Ankunft kühlerer Temperaturen und leuchtender Herbstfärbung nach einem sengenden Sommer, der bereits am 1. Mai begann.

Bei leichtem Regen und klaren Stellen am Himmel wird die Wanderung trotzdem fortgesetzt und bietet den Teilnehmern eine einzigartige nächtliche Perspektive auf das Heiligtum. Wie Huedepohl erklärt: „Das Heiligtum am Tag und das Heiligtum in der Nacht sind zwei völlig verschiedene Dinge.“

Quelle: Artikel von Susan Zielinski, Red Deer Advocate.

Definitionen:

– Gaetz Lakes Sanctuary: Ein Naturschutzgebiet in Alberta, Kanada.

– Erntemond: Der Vollmond, der der Herbst-Tagundnachtgleiche am nächsten liegt und oft mit der Erntezeit in Verbindung gebracht wird.

Quellen:

– Kerry Wood Nature Center (Keine URL verfügbar)

– Environment Canada (Keine URL verfügbar)

– Earthsky.org (Keine URL verfügbar)

– Red Deer Advocate (Keine URL verfügbar)