Der Vollerntemond: Ein spektakulärer Anblick in den Maritimes

Heute Abend erwartet die Seefahrer ein besonderes Vergnügen, wenn sie die Schönheit des Erntevollmondes erleben können. Während der Mond technisch gesehen am frühen Freitagmorgen seine volle Phase erreicht, gilt eine Betrachtung innerhalb von 12 Stunden vor oder nach diesem Zeitpunkt als volle Phase. Dies ist zufällig auch der letzte Supermoon des Jahres 2023.

Ein Supermond entsteht, wenn der Vollmond in seiner Umlaufbahn, dem so genannten Perigäum, der Erde am nächsten kommt. Obwohl der Unterschied zwischen einem Vollmond und einem normalen Vollmond mit bloßem Auge kaum zu erkennen ist, wird geschätzt, dass er etwa 14 % größer und heller aussieht.

Glücklicherweise sind die Sehbedingungen heute Abend im Allgemeinen für die Menschen in den Maritimes günstig. Es gibt zwar noch etwas Dunst durch den Rauch der Waldbrände, dieser ist jedoch im Vergleich zum Mittwoch dünner. Bei klarem Himmel können Seefahrer also den Anblick des Vollmonds genießen, der um 8 Uhr über dem östlichen Horizont aufgeht. Er wird bis Mitternacht weiter über dem südöstlichen Horizont sichtbar sein, bevor er in den Stunden vor der Morgendämmerung im Westen untergeht vom Freitag.

Neben dem Vollmond gibt es noch einige andere himmlische Freuden, auf die man achten sollte. Saturn wird vor dem aufgehenden Mond sichtbar sein, gefolgt von Jupiter. Darüber hinaus wird die Venus am Freitag vor Sonnenaufgang hoch am Osthimmel stehen.

Für diejenigen, die einen Blick auf den Erntevollmond werfen möchten, finden Sie hier einige Mondaufgangszeiten für verschiedene Gemeinden in den Maritimes für heute Abend. Für eine optimale Beobachtung wird empfohlen, dem Mond nach diesen Zeiten eine gute halbe bis eine Stunde Zeit zu geben.

Auch wenn der Rauch des Waldbrandes möglicherweise noch vorhanden ist, wird erwartet, dass er am Freitag und Samstag dünner wird. Die Bewegung des aktuellen Hochdrucksystems nach Osten wird wahrscheinlich den verbleibenden Dunst bis Sonntag oder Montag von den Maritimes verdrängen.

Nutzen Sie also unbedingt die Gelegenheit, um die Schönheit des Vollmonds und der am Nachthimmel sichtbaren Planeten zu erleben. Es verspricht ein atemberaubendes Erlebnis zu werden, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten.

Definitionen:

– Voller Erntemond: Der Vollmond, der der Herbst-Tagundnachtgleiche am nächsten kommt und traditionell mit Bauern in Verbindung gebracht wird, die bis spät in die Nacht arbeiten, um ihre Ernte zu ernten.

– Supermond: Ein Vollmond, der mit der größten Annäherung des Mondes an die Erde in seiner Umlaufbahn zusammenfällt, was zu einem größeren und helleren Erscheinungsbild führt.

