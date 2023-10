Mondvergnügen für Himmelsbeobachter im Sommer 2023

By

Im Sommer 2023 wurden Vollmondbegeisterte mit einer Reihe aufregender Mondphänomene verwöhnt. Der Höhepunkt dieses Himmelsspektakels war das Auftreten von vier aufeinanderfolgenden Supermonden, was diese Saison zu einer wirklich außergewöhnlichen Zeit für Himmelsbeobachter macht. Zu diesen Supermonden gehörten der seltene Super Blue Moon im August und der Harvest Moon, der mit einem wunderschönen Mondschauspiel das Ende der Saison markierte.

Supermonde sind ein Phänomen, das auftritt, wenn ein Vollmond mit seiner größten Annäherung an die Erde auf seiner elliptischen Umlaufbahn, dem so genannten Perigäum, zusammenfällt. Dies führt dazu, dass der Mond am Nachthimmel größer und heller als gewöhnlich erscheint. Im Sommer 2023 boten diese Supermoons beeindruckende Besichtigungsmöglichkeiten für Enthusiasten und Gelegenheitsbeobachter gleichermaßen.

Der Super Blue Moon im August war ein besonders einzigartiges Ereignis. Unter einem Blue Moon versteht man das Auftreten eines zweiten Vollmonds innerhalb eines Kalendermonats. Dieses Phänomen ist relativ selten, daher das Sprichwort „Once in a Blue Moon“. In Kombination mit dem Supermoon war es ein unvergessliches Erlebnis für diejenigen, die das Glück hatten, es mitzuerleben.

Die Saison endete mit dem Erntemond, der traditionell als der Vollmond gilt, der der Herbst-Tagundnachtgleiche am nächsten liegt. Seinen Namen verdankt es seiner historischen Bedeutung für die Versorgung der Landwirte mit zusätzlichem Licht während der Erntesaison. Der Erntemond krönte den Sommer voller Mondfreuden und versetzte die Zuschauer in Ehrfurcht vor seiner leuchtenden Schönheit.

Insgesamt war der Sommer 2023 eine bemerkenswerte Zeit für Vollmondbegeisterte. Die aufeinanderfolgenden Supermonde, darunter der seltene Super Blue Moon und der beeindruckende Harvest Moon, boten Himmelsbeobachtern auf der ganzen Welt eine Augenweide und ein unvergessliches Erlebnis.

