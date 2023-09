Der Warp der Milchstraße erklärt: Einhüllung in einen geneigten Halo aus Dunkler Materie

Wissenschaftler wissen seit langem, dass die Milchstraße eine charakteristische Krümmung aufweist, deren Ränder sich wie ein Rock ausbreiten, doch der Grund für dieses Phänomen bleibt ein Rätsel. Allerdings haben Harvard-Astronomen am Center for Astrophysics | Harvard und Smithsonian haben Berechnungen durchgeführt, die eine vollständige Erklärung für diese Verzerrung liefern und darauf hinweisen, dass die Milchstraße von einem geneigten und länglichen Halo aus dunkler Materie umgeben ist.

Jiwon Jesse Han, ein Student des Center for Astrophysics, leitete das Team bei diesen Berechnungen, die in Nature Astronomy veröffentlicht wurden. An der Arbeit waren auch die Co-Autoren Charlie Conroy und Lars Hernquist beteiligt, beide Fakultätsmitglieder am Zentrum für Astrophysik und in der Abteilung für Astronomie.

Das Team stützte seine Berechnungen auf die Annahme, dass der Halo aus dunkler Materie, der die Milchstraße umgibt, die gleiche geneigte und längliche Form hat wie der stellare Halo, eine diffuse Wolke, in der sich unsere Galaxie befindet. Durch die Verwendung von Modellen zur Berechnung der Umlaufbahnen von Sternen innerhalb dieses geneigten Halos aus dunkler Materie konnte das Team eine nahezu perfekte Übereinstimmung mit bestehenden Beobachtungen der verzerrten und ausgebreiteten Galaxie erzielen.

Die Ergebnisse liefern nicht nur eine elegante Erklärung für das Ausmaß und die Richtung der Verzerrung der Milchstraße, sondern stützen auch die Hypothese, dass die Galaxie als Ergebnis einer galaktischen Kollision entstanden ist. Han erklärte, dass die Galaxie, wenn sie sich von selbst gebildet hätte, einen kugelförmigen Halo und eine flache Scheibe gehabt hätte. Die Tatsache, dass sowohl der stellare Halo als auch der Halo aus dunkler Materie eine geneigte und längliche Form haben, lässt darauf schließen, dass in der Milchstraße ein Verschmelzungsereignis stattfand, bei dem zwei Galaxien kollidierten.

Diese Berechnungen geben nicht nur Aufschluss über den Ursprung und die Entwicklung der Milchstraße, sondern bieten möglicherweise auch Einblicke in die Eigenschaften und die Natur der Dunklen Materie selbst. Die Form des Halos aus dunkler Materie liefert Hinweise auf die Grenzen der Selbstinteraktionen der dunklen Materie, die in der Physik weiterhin ungelöste Rätsel sind.

Das Verständnis der Verzerrung der Milchstraße und der Form ihres Halos aus dunkler Materie könnte auch zu verbesserten Methoden zur Untersuchung dunkler Materie führen, die den größten Teil des Universums ausmacht, aber unsichtbar und schwer fassbar ist. Es könnte Wissenschaftlern ermöglichen, kinematische Signaturen von Miniatur-Halos aus dunkler Materie, sogenannten dunklen Sub-Halos, zu erkennen, die sich durch die Galaxie bewegen.

