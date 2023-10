Neue Energiequelle: Stromgewinnung aus molekularer Bewegung

Wissenschaftler haben einen vielversprechenden neuen Ansatz zur Stromerzeugung entdeckt, indem sie die Bewegung von Molekülen nutzen. Während sich die Wellenenergietechnologie bereits als wirksame Quelle zur Stromerzeugung erwiesen hat, haben Forscher nun herausgefunden, dass sogar ruhende Moleküle über inhärente Energie verfügen, die genutzt werden kann.

In einem in APL Materials veröffentlichten Artikel testeten Forscher ein Gerät zur molekularen Energiegewinnung, das die Energie aus der natürlichen Bewegung von Molekülen in einer Flüssigkeit einfängt. Durch das Eintauchen von Nanoarrays aus piezoelektrischem Material in Flüssigkeit konnten die Forscher die Bewegung der Flüssigkeit in einen stabilen elektrischen Strom umwandeln. Angesichts der riesigen Mengen an Luft und Flüssigkeit auf der Erde hat dieser Durchbruch das Potenzial, eine beträchtliche Menge Energie zu produzieren.

Das Gerät nutzt Zinkoxid, ein piezoelektrisches Material, das bei Bewegung eine elektrische Spannung erzeugt. Die Forscher verglichen die Bewegung der Zinkoxidstränge mit der Bewegung von Algen im Ozean. Der Vorteil dieses Geräts besteht darin, dass es nicht auf äußere Kräfte angewiesen ist, was es zu einer bahnbrechenden sauberen Energiequelle macht. Es eröffnet die Möglichkeit, elektrische Energie durch die molekulare thermische Bewegung von Flüssigkeiten zu erzeugen, die sich grundlegend von der herkömmlichen mechanischen Bewegung unterscheidet.

Die Einsatzmöglichkeiten dieser Technologie sind vielfältig. Es kann zur Stromversorgung von Nanotechnologien wie implantierbaren medizinischen Geräten verwendet werden. Das Gerät kann auch zu Generatoren voller Größe für die Energieerzeugung im Kilowattmaßstab skaliert werden. Die Forscher arbeiten bereits daran, die Energiedichte des Geräts zu verbessern, indem sie verschiedene Flüssigkeiten, leistungsstarke piezoelektrische Materialien und neue Gerätearchitekturen testen.

Diese bahnbrechende Forschung bietet einen spannenden Weg zur Stromerzeugung, die nicht von herkömmlichen externen Quellen wie Wind-, Wasser- oder Solarenergie abhängig ist. Die Fähigkeit, die inhärente Energie von Molekülen zu nutzen, eröffnet neue Möglichkeiten für nachhaltige und saubere Energielösungen in der Zukunft.

