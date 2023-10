Neuartige Laser-Ranging-Technik nutzt chaotische Frequenzkämme

By

Forscher der EPFL haben eine bahnbrechende Methode zur Laserentfernung mithilfe chaotischer Frequenzkämme in optischen Mikroresonatoren entwickelt. Dieser innovative Ansatz bietet erhebliche Vorteile gegenüber herkömmlichen Methoden und eröffnet neue Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Bereichen.

Das Konzept hinter dieser Technik basiert auf dem Prinzip der kontinuierlichen Zufallsmodulation (RMCW), bei dem zufällige Amplituden- und Phasenmodulation eines Trägers verwendet werden, um ein Ziel mithilfe von Amplituden- und Frequenzkreuzkorrelation am Detektor abzufragen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen, die auf externer Modulation basieren, nutzt der EPFL-Ansatz die inhärente zufällige Amplituden- und Phasenmodulation der chaotischen Kammlinien in einem optischen Mikroresonator. Dieses System kann Hunderte von mehrfarbenunabhängigen optischen Trägern unterstützen und ermöglicht so eine massiv parallele Laserentfernungsmessung und Geschwindigkeitsmessung.

Die Forscher betonen die kommerziellen Auswirkungen und Experteneinblicke dieser neuen Technologie. Die RMCW-Technologie wird immer attraktiver und mehrere LiDAR-Unternehmen nutzen diesen Ansatz in ihren kommerziellen Produkten. Die Immunität gegen gegenseitige Beeinflussung anderer LiDARs und Umgebungslichtquellen macht RMCW für die Zukunft unbemannter Fahrzeuge von Bedeutung. Darüber hinaus erfordert der EPFL-Ansatz keine strengen Bedingungen an Frequenzrauschen, Abstimmungsagilität und Linearität der Laser und erfordert keine Wellenform-Initiierungsroutinen.

Der Durchbruch des Teams erweitert nicht nur unser Verständnis der chaotischen Dynamik in optischen Systemen, sondern bietet auch praktische Lösungen für hochpräzise Laserentfernungsmessungen in verschiedenen Bereichen. Diese Forschung hat weitreichende Auswirkungen auf die optische Entfernungsmessung, die Spread-Spectrum-Kommunikation, die optische Kryptographie und die Zufallszahlengenerierung.

Quelle: Nature Photonics, DOI: 10.1038/s41566-023-01246-5