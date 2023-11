Mit dem Astronauten Andreas Mogensen Geburtstage im Weltraum erkunden

By

Dänemarks eigener Astronaut Andreas Mogensen feierte an Bord der Internationalen Raumstation einen einzigartigen Geburtstag. Als Kommandant der Expedition 70 und erster Däne im Weltraum nutzte Mogensen X (ehemals Twitter), um seine Freude darüber zu teilen, an seinem besonderen Tag die Sonne im Weltraum scheinen zu sehen.

In seinem Beitrag erklärte Mogensen die Bedeutung der Sonne, die an Geburtstagen scheint, und erklärte: „Wir haben auch ein Sprichwort: Wenn die Sonne an Ihrem Geburtstag scheint, bedeutet das, dass Sie dieses Jahr gut waren – und die Sonne scheint immer im Weltraum.“ ” Zu seinen Worten gab es ein fesselndes Foto von Mogensen hinter der Kamera, das die faszinierende Aussicht aus dem umlaufenden Kuppelfenster der ISS einfing.

Obwohl Mogensen an diesem besonderen Geburtstag von seiner Familie getrennt wurde, drückte er seine Dankbarkeit für die „großartige Crew“ aus, mit der er feierte. Der Kameradschafts- und Zusammenhalt unter den Besatzungsmitgliedern im Weltraum ist wirklich bemerkenswert.

Mogensen beleuchtete auch die dänischen Geburtstagstraditionen und erklärte, dass Geburtstage in Dänemark mit dem Hissen der Nationalflagge, dem sogenannten Dannebrog, gefeiert werden. Die Flagge steht für Glück, Feiern und Lächeln. Mogensen teilte sogar ein beeindruckendes Bild des Dannebrog, der neben den Flaggen Grönlands und der Färöer-Inseln schwebte, beides autonome Sonderregionen Dänemarks.

Diese Geburtstagsfeier fügt Mogensens Reise im Weltraum ein weiteres faszinierendes Kapitel hinzu. Bemerkenswerterweise fiel es mit einer ereignisreichen Woche auf der ISS zusammen. Nur einen Tag zuvor führten die Besatzungsmitglieder der Expedition 70 und die NASA-Astronauten Jasmin Moghbeli und Loral O'Hara den vierten rein weiblichen Weltraumspaziergang in der Geschichte durch und widmeten dabei 6 Stunden und 42 Minuten wichtigen Wartungsaufgaben. Für Mogensen selbst ist später im Jahr 2023 eine eigene außerbordliche Aktivität geplant.

Geburtstage im Weltraum regen unsere Fantasie an und erinnern uns an die unglaublichen Erlebnisse, die Astronauten erleben. Von atemberaubenden Ausblicken auf unseren Planeten bis hin zum Feiern in der Schwerelosigkeit – diese einzigartigen Momente machen Geburtstage im Weltraum wirklich unvergesslich.

#### FAQ

F: Was ist der Dannebrog?

A: Der Dannebrog ist die Nationalflagge Dänemarks und hat eine tiefe historische Bedeutung.

F: Wie feiern Dänen Geburtstage?

A: In Dänemark werden Geburtstage mit dem Flug des Dannebrog gefeiert, der Glück, Feiern und Lächeln symbolisiert.

F: Wer war der erste dänische Astronaut im Weltraum?

A: Andreas Mogensen war 2015 der erste dänische Astronaut, der sich ins All wagte.

F: Was ist die Internationale Raumstation?

A: Die Internationale Raumstation ist eine bewohnbare Raumstation, die als Labor und Observatorium dient und Astronauten aus verschiedenen Ländern für verschiedene wissenschaftliche Missionen beherbergt. [Quelle: NASA](https://www.nasa.gov/mission_pages/station/main/index.html)