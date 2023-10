Die erste offizielle Sternenparty im Hanle Dark Sky Reserve bietet Amateurastronomen ein einzigartiges Erlebnis

Das Indian Institute of Astrophysics (IIA) organisierte in Zusammenarbeit mit dem Department of Wildlife Protection der UT Ladakh die erste offizielle Sternenparty für erfahrene Amateurastronomen. Die Veranstaltung fand vom 12. bis 15. Oktober im Hanle Dark Sky Reserve im Osten Ladakhs statt. Hanle, Heimat des Indian Astronomical Observatory, bietet dunklen Himmel und trockenes Wetter, ideal für die Beobachtung von Himmelsobjekten.

Das Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) hat einen der dunkelsten Himmel in Indien und erstreckt sich über ein Gebiet mit einem Radius von etwa 22 km. Das Reservat wurde von der UT Ladakh eingerichtet, um den makellosen dunklen Himmel zu bewahren und die vom Menschen verursachte Lichtverschmutzung zu kontrollieren. Es unterstützt nicht nur die astronomische Forschung, sondern fördert auch den Astrotourismus und trägt zur sozioökonomischen Entwicklung der örtlichen Dörfer bei.

Ungefähr 30 Amateurastronomen nahmen an der Sternenparty teil und brachten ihre Teleskope und Kameras mit, um die Schönheit des Nachthimmels ohne störende Lichtverschmutzung einzufangen. Ajay Talwar, ein preisgekrönter Astrofotograf, betonte die Bedeutung des dunklen Himmels für die Beobachtung lichtschwacher Objekte und die Aufnahme detaillierter Fotos. Er betonte, dass bestimmte astronomische Phänomene wie die falsche Morgendämmerung und das Tierkreislicht aufgrund der Dunkelheit nur von Hanle aus beobachtet werden können.

Einer der Höhepunkte der Sternenparty war die Gelegenheit, das Zodiakallicht zu beobachten und zu fotografieren, das schwache Sonnenlicht, das durch Staub in der Ebene des Sonnensystems gestreut wird. Die Teilnehmer konnten dieses Phänomen an zwei aufeinanderfolgenden Nächten beobachten.

Die Veranstaltung zog Teilnehmer aus verschiedenen Orten in ganz Indien an, darunter Bangalore, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep und Mumbai. Sudhash Natarajan von der Bangalore Astronomical Society erwähnte, wie Hanles Bortle-1-Himmel, der als dunkelste Ebene bezeichnet wird, es ihm ermöglichte, dunkle, schwache Galaxien zu beobachten. Er brachte seine Begeisterung zum Ausdruck, jedes Jahr nach Hanle zurückzukehren.

Zusätzlich zur Sternenparty hat das IIA mit Mitteln der UT Ladakh ausgewählten Dorfbewohnern im Reservat 24 kleine Teleskope zur Verfügung gestellt und sie zu Astronomiebotschaftern ausgebildet. Diese Initiative zielt darauf ab, die örtliche Gemeinschaft einzubeziehen und über Astronomie aufzuklären und das astrotouristische Potenzial von Hanle weiter zu steigern.

Die Direktorin des IIA, Prof. Annapurni Subramaniam, drückte ihre Zufriedenheit darüber aus, den einzigartigen Himmel von HDSR mit Astronomie-Enthusiasten zu teilen, und lobte die Ausbildung lokaler Gemeinden zu Astronomiebotschaftern für Touristen.

Insgesamt bot die erste offizielle Sternenparty im Hanle Dark Sky Reserve Amateurastronomen die Möglichkeit, den makellosen dunklen Himmel zu erleben und Himmelsobjekte im Detail einzufangen. Der Erfolg der Veranstaltung hat das Potenzial von Hanle als begehrtes Reiseziel für Astronomiebegeisterte in Indien und darüber hinaus hervorgehoben.

Definitionen:

– Indian Institute of Astrophysics (IIA): Eine Organisation, die in Indien Forschung in verschiedenen Bereichen der Astrophysik und Astronomie betreibt.

– Department of Wildlife Protection, UT Ladakh: Eine Abteilung, die für den Schutz und die Erhaltung der Wildtiere im Unionsterritorium Ladakh zuständig ist.

– Hanle Dark Sky Reserve (HDSR): Ein Gebiet mit einem Radius von etwa 22 km um Hanle, das als Dark Sky Reserve ausgewiesen wurde, um die Lichtverschmutzung zu kontrollieren und den dunklen Himmel für astronomische Forschung und Astrotourismus zu erhalten.

– Falsche Morgendämmerung: Ein vor der Morgendämmerung beobachtetes Phänomen, bei dem der Himmel erleuchtet zu sein scheint, obwohl die Sonne noch nicht aufgegangen ist.

– Zodiakallicht: Schwaches Sonnenlicht, das durch Staub in der Ebene des Sonnensystems gestreut wird und am dunklen Himmel vor Sonnenaufgang oder nach Sonnenuntergang sichtbar ist.

– Bortle-Skala: Eine numerische Skala, die die Dunkelheit des Nachthimmels misst, wobei Bortle-1 die dunkelste Stufe darstellt.

– Astronomie-Botschafter: Dorfbewohner im Hanle Dark Sky Reserve, die darin geschult wurden, Touristen in astronomiebezogenen Aktivitäten zu unterrichten und anzuleiten.

Quellen: Indian Institute of Astrophysics (IIA), Department of Wildlife Protection, UT Ladakh.