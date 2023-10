Astrofotografen treffen sich in Hanle, um das Zodiakallicht zu beobachten

Amateurastronomen aus verschiedenen Teilen Indiens trafen sich kürzlich in Hanle, einem Dorf in der Region Ladakh, um das schwer fassbare Phänomen namens Zodiacal Light zu beobachten und einzufangen. Der preisgekrönte Astrofotograf Ajay Talwar, der seit vielen Jahren nach Hanle kommt, betonte die Bedeutung eines dunklen Himmels für die detaillierte Beobachtung lichtschwacher Objekte. Laut Talwar können bestimmte astronomische Ereignisse wie die falsche Morgendämmerung oder das Tierkreislicht aufgrund der außergewöhnlichen Dunkelheit nur von Hanle aus beobachtet werden.

Das Zodiakallicht ist ein schwacher Schein des Sonnenlichts, der von Staubpartikeln in der Ebene des Sonnensystems gestreut wird. Dieses Phänomen ist extrem schwach und kann nur an den dunkelsten Orten kurz vor Sonnenaufgang beobachtet werden. Die Teilnehmer der Sternenparty in Hanle hatten das Glück, dieses vergängliche Licht an zwei aufeinanderfolgenden Abenden zu erleben und zu fotografieren.

Die Veranstaltung zog eine vielfältige Teilnehmergruppe an, darunter Dorfbewohner, Touristen und Astronomiebegeisterte aus Städten wie Bengaluru, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep und Mumbai. Sudhash Natarajan, ein Mitglied der Bangalore Astronomical Society, teilte seine Begeisterung über die Beobachtung unbekannter Galaxien im Hanle Deep Space Resort (HDSR) von Hanle, das einen außergewöhnlich dunklen Bortle-1-Himmel für die Sternenbeobachtung bietet.

Dorjey Angchuk, ein weiterer Teilnehmer, betonte, dass Hanle ein Paradies für Amateurastronomen sei. Er enthüllte Pläne, die HDSR Star Party als jährliche Veranstaltung zu etablieren, in der Hoffnung, sie zu einem begehrten Treffen für Astronomie-Enthusiasten in Indien und im Ausland zu machen. Darüber hinaus wird Hanle als Standort für Astrotourismus beworben, was mehr Besucher dazu verleitet, die Wunder des Nachthimmels in dieser abgelegenen Region zu erkunden.

Insgesamt bot das Treffen leidenschaftlicher Astrofotografen und Astronomen in Hanle eine einzigartige Gelegenheit, die ätherische Schönheit des Tierkreislichts zu erleben und die außergewöhnliche Dunkelheit zu schätzen, die solche Beobachtungen ermöglicht.

