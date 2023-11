Verkleiden im Weltraum: Halloween-Feierlichkeiten auf der Internationalen Raumstation

Während die Internationale Raumstation (ISS) möglicherweise keinen Besuch von Ghulen oder Süßes oder Saurem erhält, haben die Besatzungsmitglieder an Bord der umlaufenden Anlage eine einzigartige Möglichkeit gefunden, die Halloween-Stimmung zu genießen. Jedes Jahr verwandeln sie sich einzeln oder als Gruppe in kreative, gruselige und manchmal gruselige Charaktere, indem sie Materialien verwenden, die auf der Raumstation verfügbar sind.

An den vergangenen Halloween-Tagen hat die ISS-Crew ihre fantasievollen Kostüme eindrucksvoll zur Schau gestellt. Von Vampirumhängen bis hin zu gruseligen Masken mangelt es nicht an Halloween-Geist, das in der Raumstation schwebt. Astronauten wie Clayton C. Anderson und Nicole P. Stott haben sich als Vampire verkleidet, während Scott J. Kelly während seiner einjährigen Mission als mysteriöser Charakter, der sich unter einer furchteinflößenden Maske verbirgt, den Halloween-Traum lebte.

Die Halloween-Feierlichkeiten waren nicht auf amerikanische Astronauten beschränkt; Auch internationale Astronauten haben sich den gruseligen Feierlichkeiten angeschlossen. Luca S. Parmitano von der Europäischen Weltraumorganisation nutzte während der Expedition 37 die Gelegenheit, um sich seinen lebenslangen Wunsch zu erfüllen, wie Superman zu fliegen. Andere europäische Astronauten wie Paolo A. Nespoli haben ebenfalls ihre Spiderman-Fähigkeiten unter Beweis gestellt und den Feierlichkeiten einen Hauch von Superhelden-Spannung verliehen.

Besatzungsmitglieder verschiedener Expeditionen sind in vollem Halloween-Ornat zusammengekommen. Vom Kommandanten der Expedition 53, Randolph J. „Randy“ Bresnik, bis hin zu den Astronauten der Expedition 61, wie Christina H. Koch, Luca S. Parmitano, Andrew R. „Drew“ Morgan und Jessica U. Meir, sie alle haben ihr Halloween zur Schau gestellt Geist, während er die Erde umkreist.

Leider wurden die Halloween-Pläne der jüngsten NASA-Astronauten der Crew-3 durch ungünstige Wetterbedingungen im Kennedy Space Center der NASA beeinträchtigt. Dennoch ließen sich die Besatzungsmitglieder, die auf ihre Ankunft auf der ISS warteten, darunter Thomas G. Pesquet von der Europäischen Weltraumorganisation, nicht vom Wetter trüben. Pesquet teilte in den sozialen Medien mit, dass auf der ISS „seltsame Dinge“ passierten, wie ihr Astronautenkollege Akihiko Hoshide von den „Toten“ auferstand oder am Beobachtungsfenster auftauchte.

Wenn wir nach vorne blicken, ist es spannend, sich die zukünftigen Halloween-Feierlichkeiten auf der ISS vorzustellen. Im Jahr 2022 begeisterten die Astronauten der Expedition 68, Koichi Wakata, Francisco „Frank“ C. Rubio, Nicole A. Mann und Josh A. Cassada, alle, indem sie sich als beliebte Videospiel- und Zeichentrickfiguren verkleideten und Staubehälter für ihre Kostüme nutzten. Es scheint, dass die Astronauten an Bord der ISS entschlossen sind, die Gruseligkeit am Leben zu erhalten und ihre lustigen Halloween-Feierlichkeiten mit der Welt zu teilen.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

F: Feiern Astronauten Halloween auf der Internationalen Raumstation?

A: Ja, Astronauten an Bord der Internationalen Raumstation feiern Halloween, indem sie sich in kreative Kostüme kleiden.

F: Woher bekommen die Astronauten ihre Halloween-Kostüme?

A: Astronauten verwenden Materialien, die an Bord der Raumstation verfügbar sind, um ihre Kostüme zu entwerfen.

F: Nehmen internationale Astronauten an Halloween-Feierlichkeiten auf der ISS teil?

A: Ja, internationale Astronauten verschiedener Raumfahrtagenturen nehmen an den Halloween-Feierlichkeiten auf der Internationalen Raumstation teil.

F: Was passiert, wenn schlechtes Wetter Astronauten daran hindert, die ISS vor Halloween zu erreichen?

A: In solchen Fällen veranstalten die Besatzungsmitglieder, die sich bereits an Bord der Raumstation befinden, ihre eigenen Halloween-Feierlichkeiten.