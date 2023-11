Neue Astronautentraditionen: Halloween-Feierlichkeiten im Weltraum

By

Auf der Internationalen Raumstation (ISS) gibt es vielleicht keine Süßes oder Saures, aber das bedeutet nicht, dass Halloween von den Besatzungsmitgliedern an Bord der umlaufenden Anlage unbemerkt bleibt. Mit ihrer Kreativität und ihrem Einfallsreichtum haben Astronauten Wege gefunden, den Geist von Halloween auch in den Tiefen des Weltraums zu spüren. Werfen wir einen genaueren Blick darauf, wie sie diesen gruseligen Feiertag feiern und welche einzigartigen Kostüme sie sich Jahr für Jahr ausdenken.

Obwohl schlechtes Wetter die Pläne der NASA-Astronauten der Crew-3 und der ESA-Astronauten, im Oktober 2021 Halloween im Weltraum zu feiern, verzögerte, nahmen es die bereits an Bord der Station befindlichen Besatzungsmitglieder auf sich, etwas Halloween-Spaß zu haben. Sie ließen sich von der Abwesenheit der Neuankömmlinge nicht trüben. Der ESA-Astronaut Thomas G. Pesquet teilte in den sozialen Medien die seltsamen Ereignisse auf der ISS und neckte damit, dass Besatzungsmitglied Akihiko Hoshide in Anspielung auf den Astronauten der Japan Aerospace Exploration Agency von den Toten auferstanden sei (oder doch?).

Mit Blick auf die Zukunft können wir uns nur vorstellen, welche aufregenden Kostüme und Traditionen sich in der Zukunft entfalten werden. Im Jahr 2022 kamen die Astronauten der Expedition 68, Koichi Wakata, und die NASA-Astronauten Francisco „Frank“ C. Rubio, Nicole A. Mann und Josh A. Cassada in Halloween-Stimmung, indem sie sich als beliebte Videospiel- und Zeichentrickfiguren verkleideten. Sie nutzten auf raffinierte Weise Staubehälter als Kostüme und improvisierte Süßes-oder-Saures-Taschen.

Während wir uns dem Jahr 2023 nähern, sieht man die Astronauten der Expedition 70, Jasmin Moghbeli von der NASA, Satoshi Furakawa von der Japan Aerospace Exploration Agency, den NASA-Astronauten Loral O'Hara und den Astronauten der Europäischen Weltraumorganisation Andreas Mogensen, Halloween im Weltraum feiern. Ihre Kostüme müssen noch enthüllt werden, aber wir können davon ausgehen, dass ihre Kreativität durchscheinen wird.

FAQ:

F: Wie feiern Astronauten Halloween im Weltraum?

A: Astronauten an Bord der Internationalen Raumstation feiern Halloween, indem sie sich in kreative Kostüme kleiden, die oft aus an Bord der Station verfügbaren Materialien hergestellt werden.

F: Haben sie Zugang zu Kostümen?

A: Obwohl ihnen keine traditionellen Halloween-Kostüme zur Verfügung stehen, finden Astronauten kreative Wege, Kostüme aus Materialien herzustellen, die auf der ISS gefunden wurden.

F: Gab es Halloween-Feierlichkeiten im Weltraum?

A: Ja, Astronauten feiern seit Jahren Halloween im Weltraum und es ist zu einer geschätzten Tradition unter den Besatzungsmitgliedern geworden.

F: Wurden jemals Kostüme aus unkonventionellen Materialien hergestellt?

A: Ja, Astronauten haben Staubehälter und andere auf der Raumstation verfügbare Materialien verwendet, um einzigartige Halloween-Kostüme herzustellen.

F: Werden die Halloween-Feierlichkeiten im Weltraum auch in Zukunft fortgesetzt?

A: Auf jeden Fall! Solange es Astronauten auf der Internationalen Raumstation gibt, werden Halloween-Feierlichkeiten weiterhin eine unterhaltsame und festliche Pause von den Anforderungen der Weltraumforschung bieten.