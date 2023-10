Neue Entdeckungen über Lavawelten

By

Auf der Suche nach Exoplaneten haben Wissenschaftler vielfältige Welten entdeckt, die mit nichts in unserem Sonnensystem vergleichbar sind. Ein Planetentyp, der ihre Aufmerksamkeit erregt hat, ist die Lavawelt, ein großer Gesteinsplanet mit Meeren aus flüssigem Magma auf seiner Oberfläche. Diese superheißen Planeten, die sehr nahe an ihren Sternen kreisen, machen fast die Hälfte aller bisher entdeckten felsigen Exoplaneten aus.

Während diese Lavawelten für Leben unwirtlich sind, sind sie für Wissenschaftler unglaublich faszinierend. Eine kürzlich im Astrophysical Journal veröffentlichte Studie untersucht genauer, wie sich die geschmolzenen Ozeane dieser Planeten auf ihre Größe und Entwicklung auswirken. Der Hauptautor Kiersten Boley erklärt, dass Lavawelten „sehr seltsame, sehr interessante Dinge“ seien, die aufgrund ihrer Nähe zu ihren Muttersternen eher von Teleskopen entdeckt würden.

In unserem eigenen Sonnensystem ist Io, einer der größten Jupitermonde, das einer Lavawelt am nächsten kommende Analogon. Wie Lavawelten hat Io eine sich ständig verändernde Oberfläche voller vulkanischer Aktivität. Bilder der NASA-Raumsonde Juno haben die schnellen Veränderungen auf der Oberfläche von Io gezeigt.

Eine der berühmtesten Lavawelten außerhalb unseres Sonnensystems ist Janssen. Diese Supererde umkreist einen sonnenähnlichen Stern in 41 Lichtjahren Entfernung und beherbergt Lavameere. Trotz der extremen Bedingungen bieten Janssen und andere Lavawelten Einblicke in die frühe Entwicklung terrestrischer Planeten. Boley erklärt, dass Gesteinsplaneten, wenn sie sich zum ersten Mal bilden, beim Abkühlen ein Magma-Ozeanstadium durchlaufen. Durch die Untersuchung von Lavawelten können Wissenschaftler diesen Prozess und die Ereignisse auf der Erde in ihrer frühen Geschichte besser verstehen.

Die Studie verwendete Computermodelle zur Simulation von Lavawelten und identifizierte drei wahrscheinliche Typen: solche mit einem flüssigen, geschmolzenen Mantel, solche mit einem Magma-Ozean auf der Oberfläche und einen Hybridtyp. Diese neuen Erkenntnisse eröffnen spannende neue Fragen und Möglichkeiten für die weitere Erforschung von Lavawelten.

Während die Suche nach Exoplaneten weitergeht, unterstreicht die Entdeckung von Lavawelten weiterhin die unglaubliche Vielfalt der Welten in unserer Galaxie. Obwohl diese Planeten für Leben unwirtlich sein mögen, bieten sie wertvolle Einblicke in die Entstehung und Entwicklung terrestrischer Planeten wie unseres.