Alte Holzscheite offenbaren die fortgeschrittenen Fähigkeiten der frühen Menschen

Archäologen haben in Sambia alte Holzstämme entdeckt, die frühere Annahmen über die Fähigkeiten der frühen Menschen in Frage stellen. Die in der Fachzeitschrift „Nature“ veröffentlichten Ergebnisse deuten darauf hin, dass Steinzeitmenschen vor fast einer halben Million Jahren Strukturen errichteten, was auf ein bisher unbekanntes Maß an Intelligenz und Vorstellungskraft hinweist.

Das Forschungsprojekt „Deep Roots of Humanity“ der Universität Liverpool hat das alte Holz ausgegraben und analysiert. Professor Larry Barham, der Projektleiter, erklärte, dass diese Entdeckung sein Verständnis der frühen menschlichen Vorfahren verändert habe. Er glaubt, dass diese alten Menschen ihre Fähigkeiten und Kreativität nutzten, um etwas Neues und Großes aus Holz zu bauen.

Die Forscher fanden auch alte Holzwerkzeuge, darunter Grabstöcke, aber die aufregendste Entdeckung waren zwei Holzstücke, die im rechten Winkel zusammenpassten. Mit Steinwerkzeugen wurden Kerben in die Baumstämme geschnitten, um sie strukturell zu verbinden. Durch die Analyse der Erdschichten, in denen das Holz vergraben war, stellte das Team fest, dass es etwa 476,000 Jahre alt war.

Bisherige Beweise für die Nutzung von Holz durch den Menschen beschränkten sich auf die Herstellung von Feuer und die Herstellung einfacher Werkzeuge. Diese Entdeckung stellt die Vorstellung in Frage, dass die frühen Menschen ein rein nomadisches Leben führten, und zeigt, dass sie zu komplexeren Konstruktionen fähig waren.

Der Zweck dieser Holzkonstruktionen bleibt unklar. Die Größe der Baumstämme lässt vermuten, dass sie zum Bau von etwas Wesentlichem verwendet wurden, möglicherweise einer Plattform für einen Unterschlupf oder einer Struktur an einem Fluss zum Angeln. Ohne umfassendere Beweise ist es jedoch schwierig, die genaue Natur dieser Bauwerke oder die Spezies der alten Menschen, die sie gebaut haben, zu bestimmen.

Die Holzartefakte wurden zur Analyse und Konservierung nach Großbritannien transportiert. Sobald dies abgeschlossen ist, werden sie zur Ausstellung nach Sambia zurückgeschickt. Die Hoffnung ist, dass diese Entdeckungen die Sammlungen bereichern und Licht auf die Holzverarbeitungstradition in Sambia und die alten menschlichen Interaktionen mit der Umwelt werfen werden.

Quelle: BBC News