Archäologen haben die früheste bekannte Verwendung von Holz im Bauwesen in einer Überschwemmungsebene auf einem Wasserfall im Norden Sambias entdeckt. Das Bauwerk stammt aus der Zeit vor 476,000 Jahren und ist um Längen älter als das nächste bekannte Aufkommen von Holz im Bauwesen. Die absichtlich mithilfe von Schabe- und Adzing-Techniken hergestellte Holzkerbe verband zwei Teile und wurde zusammen mit zahlreichen Holzwerkzeugen in einem überschwemmten Seebecken gefunden. Die Ergebnisse stellen die Annahme in Frage, dass nur der Homo sapiens zur Landschaftsveränderung fähig war.

Der Holzschutz kommt aufgrund von Fäulnis nur selten vor, sodass es schwierig ist, den Ursprung der Holzverarbeitung zu bestimmen. Holzspeere sind jedoch Hunderttausende Jahre alt und in sumpfigen Verhältnissen in England und Deutschland erhalten geblieben. Ein in Israel gefundenes Stück Holz aus der Zeit vor 780,000 Jahren gilt als ältestes bekanntes Holzwerkzeug. Während es in der frühen Vorgeschichte nur wenige Hinweise auf Holzverarbeitung gibt, liefert der Kalambo-Fund erhebliche Mengen an bearbeiteten Holzstücken, was auf ein breites Spektrum potenzieller Verwendungsmöglichkeiten über die Waffenindustrie hinaus schließen lässt.

Der Zweck des Bauwerks bleibt unbekannt, aber die Forscher spekulieren, dass es als Plattform oder Gehweg in der Umgebung des Seeufers gedient haben könnte. Im afrikanischen oder eurasischen Paläolithikum wurde keine andere strukturelle Verwendung von Holz gefunden, mit Ausnahme eines weiteren gekerbten Baumstamms, der bereits vor 70 Jahren an derselben Stelle entdeckt wurde.

Diese bahnbrechende Entdeckung trägt zur faszinierenden archäologischen Geschichte Sambias bei. Zuvor wurde in Kabwe der Schädel eines als Kabwe-Mensch bekannten Homininen, Homo heidelbergensis, entdeckt. Der etwa 300,000 Jahre alte Kabwe-Mensch erschütterte die lineare Theorie der menschlichen Evolution und enthüllte die Existenz mehrerer paralleler menschlicher Abstammungslinien. Obwohl der Schädel möglicherweise nicht direkt mit der Holzstruktur verbunden ist, bleibt er ein starker Kandidat.

Die Identität der Schöpfer der Struktur und der Fülle an Werkzeugen bleibt ungewiss, da Afrika zu dieser Zeit von verschiedenen Hominin-Arten bevölkert war. Allerdings war die Region Kalambo ein Aktivitätszentrum für zahlreiche Homininvarianten, darunter Homo heidelbergensis und möglicherweise Homo naledi. Weitere Forschung ist erforderlich, um die Geheimnisse rund um die früheste bekannte Verwendung von Holz im Bauwesen in Sambia zu lüften.

