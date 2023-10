Forscher der Brown University haben Schwachstellen im ChatGPT von OpenAI aufgezeigt und gezeigt, dass Chatbots manipuliert werden können, um auf Tabuthemen zu reagieren, indem einfach eine andere Sprache als Englisch verwendet wird. ChatGPT verfügt, wie die meisten Chatbots, über eine Liste verbotener Themen, über deren Diskussion er sich weigert. Durch die Eingabe einer Eingabeaufforderung in einer Sprache, die nicht im zugrunde liegenden Modell trainiert ist, können die Filter jedoch umgangen werden. Als beispielsweise eine Eingabeaufforderung in Zulu eingegeben wurde, in der nach Tipps gefragt wurde, wie man in einem Geschäft stiehlt, ohne erwischt zu werden, gab ChatGPT hilfreiche Ratschläge in derselben Sprache. Diese Forschung beleuchtet die Herausforderungen beim Verständnis menschlicher Absichten und die Anstrengungen, die Menschen zu unternehmen bereit sind, um die KI zu täuschen.

In anderen KI-Nachrichten werden die KI-Tools von Google im Rahmen des Projekts Green Light zur Steuerung von Ampeln in verschiedenen Städten weltweit eingesetzt. Ziel ist es, Echtzeit-Verkehrsdaten aus Google Maps zu nutzen, um den Verkehrsfluss zu optimieren, die Effizienz zu verbessern und Emissionen zu reduzieren. Obwohl das Projekt vielversprechend erscheint, wurden Bedenken hinsichtlich der Beteiligung von Google an solchen Kontrollsystemen laut.

Für diejenigen, die von codierten Sequenzen frustriert sind, bietet der Artikel eine Erklärung zu Fahrzeugidentifikationsnummern (VINs). VINs, bestehend aus 17 Zeichen, geben Auskunft über das Herkunftsland, den Hersteller, das Modell, den Antriebsstrang, das Modelljahr, den Werkscode und die Produktionsnummer eines Fahrzeugs und enthalten sogar eine Prüfsumme, um Fälschungen zu verhindern.

Im Bereich der Normen fanden je nach Organisation widersprüchliche Feierlichkeiten zum „Weltnormentag“ zu unterschiedlichen Terminen statt. ANSI, NIST und ASTM feierten den Tag am 12. Oktober, während ISO, IEC und ITU den 14. Oktober zu ihrem Fest erklärten. xkcd fängt dieses Dilemma auf humorvolle Weise ein.

Um es leichter zu machen: Das Bluetooth-Logo hat 26 Jahre nach der Übernahme der Rune des dänischen Königs Harald Bluetooth offizielle Anerkennung vom Dänischen Nationalmuseum erhalten. Die Vorliebe der Wikinger für wörtliche und manchmal unfreundliche Spitznamen, wie Haralds Vater „Gorm der Alte“ und Nachfolger „Sweyn Gabelbart“ zeigt, wird ebenso erwähnt wie die amüsant geradlinigen Namen wie „Ivar der Knochenlose“ und „Eystein Foul-Furz“. ”

Quelle: Forschung der Brown University, Google Project Green Light-Bericht, VIN-Artikel, Feierlichkeiten zum Weltnormentag, Bluetooth-Logo-Erkennung.