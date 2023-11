Erkundung des rätselhaften Luftglühens, das HAARP in Alaska geschaffen hat

Alaska ist nicht nur für seine atemberaubenden Landschaften bekannt, sondern auch für das faszinierende Airglow-Phänomen, das man am Himmel beobachten kann. Eine bahnbrechende Forschungskampagne unter der Leitung der University of Alaska Fairbanks in Zusammenarbeit mit der Cornell University, der University of Colorado Denver, der University of Florida und dem Georgia Institute of Technology zielt darauf ab, das mysteriöse Luftglühen zu untersuchen, das durch das High-Frequency Active Auroral Research Program erzeugt wird ( HAARP).

Der Schwerpunkt dieser viertägigen Kampagne liegt auf dem Verständnis der Mechanismen innerhalb der Ionosphäre, einer atmosphärischen Region, die etwa 30 bis 350 Meilen über der Erdoberfläche liegt. Durch die Analyse der Ionosphäre erhoffen sich Wissenschaftler Erkenntnisse über die Ursachen optischer Emissionen und darüber, wie bestimmte Plasmawellen in der Ionosphäre ultraniederfrequente Wellen verstärken können. Darüber hinaus wollen die Forscher untersuchen, wie Satelliten diese Plasmawellen effektiv zur Kollisionserkennung und -vermeidung nutzen können.

Das Ionospheric Research Instrument von HAARP, eine Anordnung von 180 Hochfrequenzantennen, die über eine Fläche von 33 Hektar verteilt sind, wird zur Erzeugung des künstlichen Luftglühens eingesetzt. Durch die Aussendung hochfrequenter Funkübertragungen in pulsierenden Mustern, ähnlich der Art und Weise, wie Sonnenenergie natürliche Polarlichter erzeugt, kann HAARP Elektronen in der Ionosphäre der Erde anregen. Wenn das Luftglühen sichtbar ist, wird es sich daher als zarter roter oder grüner Fleck am Himmel manifestieren.

Die Sichtbarkeit des Luftglühens erstreckt sich von der HAARP-Anlage in Gakona, Alaska, über etwa 300 Meilen. Allerdings variiert der spezifische Winkel, der zur Beobachtung des Luftglühens erforderlich ist, abhängig von der Entfernung zwischen dem Beobachter und HAARP. Interessierte Personen werden gebeten, die vorherrschenden Übertragungsfrequenzen zu beachten, die zwischen 2.8 und 10 Megahertz schwanken, und die HAARP-Website für Aktualisierungen der Forschungskampagne zu konsultieren.

FAQ:

F: Was ist die Ionosphäre?

A: Die Ionosphäre ist eine Region innerhalb der Erdatmosphäre, die sich etwa 30 bis 350 Meilen über der Erdoberfläche befindet und in der Ionen und freie Elektronen vorhanden sind.

F: Wie erzeugt HAARP Airglow?

A: Durch die Nutzung hochfrequenter Funkübertragungen, die von seinem Ionosphären-Forschungsinstrument ausgesendet werden, regt HAARP Elektronen in der Ionosphäre der Erde an, was zur Erzeugung künstlichen Luftglühens führt.

F: Warum ist das Luftglühen wichtig?

A: Die Untersuchung des Luftglühens liefert wertvolle Einblicke in das Verhalten der Ionosphäre und ihre Wechselwirkung mit verschiedenen Phänomenen wie Plasmawellen und Satellitenoperationen.