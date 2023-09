Neue Studie verbindet Darmmikroben mit der Gesundheit des Skeletts

By

Wissenschaftler haben einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Darmmikrobiom und der Skelettgesundheit entdeckt. Eine aktuelle Studie ergab, dass bestimmte Darmmikroben mit der Knochendichte, Mikroarchitektur und Stärke in Zusammenhang stehen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass es möglich sein könnte, das Darmmikrobiom zu verändern, um die Knochengesundheit zu verbessern.

Die Studie mit dem Titel „Eine Zwei-Kohorten-Studie zum Zusammenhang zwischen der Darmmikrobiota und der Knochendichte, Mikroarchitektur und Stärke“ wurde in Frontiers in Endocrinology veröffentlicht. Die Forscher untersuchten den Zusammenhang zwischen dem Darmmikrobiom und hochauflösenden peripheren quantitativen Computertomographie-Scans (HR-pQCT) des Radius und des Schienbeins in zwei großen Kohorten.

Die Forscher verwendeten Daten aus der Framingham Third Generation Study und der Osteoporotic Fractures in Men-Studie, um festzustellen, ob es einen potenziell modifizierbaren Faktor gab, der zur Skelettgesundheit beitrug. Eine niedrige Knochendichte erhöht das Risiko für Osteoporose und Knochenbrüche, insbesondere bei älteren Erwachsenen.

Die Ergebnisse zeigten, dass bestimmte Bakterien, wie das Akkermansia- und Clostridiales-Bakterium DTU089, einen negativen Zusammenhang mit der Knochengesundheit bei älteren Erwachsenen haben. Akkermansia wurde früher mit Fettleibigkeit in Verbindung gebracht, während DTU089 häufiger bei Personen mit geringerer körperlicher Aktivität und geringer Proteinaufnahme vorkommt. Es ist bekannt, dass diese Faktoren die Gesundheit des Skeletts beeinflussen.

Die Forscher fanden außerdem heraus, dass bestimmte Bakterien mit Unterschieden in der Knochenquerschnittsfläche verbunden sind, was darauf hindeutet, dass Mikroben Einfluss darauf haben könnten, wie sich die Knochengröße mit zunehmendem Alter verändert.

Während weitere Forschung erforderlich ist, um die spezifischen Auswirkungen bakterieller Organismen auf die Skelettgesundheit zu verstehen, liefert diese Studie wertvolle Einblicke in die mögliche Rolle des Darmmikrobioms für die Knochengesundheit. Letztendlich könnte die gezielte Behandlung des Darmmikrobioms ein zukünftiger Ansatz zur Verbesserung der Skelettgesundheit sein.

Quellen:

– Studie veröffentlicht in Frontiers in Endocrinology (keine URL)

– Marcus Institute for Aging Research der Harvard Medical School