Neue Studie bestätigt, dass der Golfstrom schwächer wird und das globale Klima bedroht

Eine aktuelle Studie hat bestätigt, dass der Golfstrom, eine wichtige Meeresströmung, die zur Regulierung des Meeresspiegels und zur Aufrechterhaltung gemäßigter Bedingungen beiträgt, in alarmierendem Tempo schwächer wird. Der Warmwasserfluss durch die Straße von Florida hat sich in den letzten vier Jahrzehnten um 4 % verlangsamt, was möglicherweise schwerwiegende Auswirkungen auf das Weltklima hat.

Der Golfstrom, Teil des thermohalinen Zirkulationssystems, transportiert Wärme, Nährstoffe, Kohlenstoff und Sauerstoff um den Planeten. Er beginnt in der Nähe von Florida und transportiert warmes Wasser entlang der Ostküste der USA und Kanadas, bevor er den Atlantik nach Europa überquert. Dieser Strom spielt eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der Temperaturen und des Meeresspiegels, und seine Verlangsamung könnte dieses empfindliche Gleichgewicht stören.

Der Hauptautor Christopher Piecuch, ein physikalischer Ozeanograph am Woods Hole Oceanographic Institution, beschrieb die Ergebnisse der Studie als den „stärksten und eindeutigsten Beweis, den wir für die Abschwächung dieser klimatisch relevanten Meeresströmung haben“. Die Studie analysierte Daten aus drei verschiedenen Quellen, darunter Unterseekabel, Satellitenaltimetrie und Beobachtungen vor Ort, um die Strömungsbewegungen rund um die Straße von Florida zu messen.

Obwohl eine Verschiebung um 4 % gering erscheinen mag, befürchten Wissenschaftler, dass dies erst der Anfang ist. Helen Czerski, Ozeanographin am University College London, vergleicht es mit den frühen Tagen der COVID-19-Pandemie, als kleine Zahlen schnell anstiegen. Es besteht die Sorge, dass die Verlangsamung des Golfstroms ein Vorbote eines noch größeren Zusammenbruchs sein könnte.

Wissenschaftler gehen davon aus, dass der Zufluss von kaltem Süßwasser aus schmelzenden Eisschilden infolge des Klimawandels für die Verlangsamung der Strömung verantwortlich sein könnte. Der Nachweis dieses Zusammenhangs ist jedoch aufgrund der Komplexität des Systems und der relativ kurzen Zeit, in der Menschen die Meeresströmungen direkt beobachten, eine Herausforderung.

Weitere Forschung ist erforderlich, um die Auswirkungen des Klimawandels auf den Golfstrom vollständig zu verstehen und zwischen natürlichen Schwankungen und vom Menschen verursachten Auswirkungen zu unterscheiden. Die Abschwächung des Golfstroms verdeutlicht den dringenden Handlungsbedarf zur Eindämmung des Klimawandels und zum Schutz des empfindlichen Gleichgewichts der Klimasysteme der Erde.

