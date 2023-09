Der Golfstrom: Eine erhebliche Verlangsamung gibt Anlass zur Sorge

By

Eine aktuelle Studie hat bestätigt, dass der Golfstrom, ein starker Warmwasserstrom, der vom Golf von Mexiko in den Atlantischen Ozean fließt, in den letzten vier Jahrzehnten um 4 % abgenommen hat. Während die Ursache dieser Abschwächung noch ermittelt werden muss, geben die Autoren der Studie an, dass die Schlussfolgerung mit einer „praktischen Sicherheit“ von mehr als 99 % gestützt wird.

Der Golfstrom spielt eine entscheidende Rolle bei der Beeinflussung von Wettermustern und Klima, beeinflusst den Meeresspiegel und sogar die Hurrikanaktivität. Es transportiert nicht nur warmes Wasser, sondern auch Wärme und Kohlenstoff, die weitreichende Auswirkungen haben, unter anderem auf die Temperatur und den Niederschlag in Europa. Die Ergebnisse der in der Fachzeitschrift Geophysical Research Letters veröffentlichten Studie basierten auf einer umfassenden Analyse von Daten, die seit 1982 aus Beobachtungen, Unterseekabeln und Satelliten an der Floridastraße gesammelt wurden.

Mithilfe der Bayes'schen Modellierung untersuchten die Forscher die Daten und stellten fest, dass die Verlangsamung des Golfstroms erst im letzten Jahrzehnt deutlich wurde. Der Hauptautor Chris Piecuch verglich den Prozess mit der Sammlung unabhängiger Zeugen in einem Gerichtsverfahren und verglich die Synthese der Zeugenaussagen mit einem klaren Bild. Die Ergebnisse deuteten auf eine deutliche Abschwächung des Golfstroms hin, die über das hinausgeht, was bei einer stabilen Strömung zu erwarten wäre.

Während die Studie Teil eines sechsjährigen Projekts zur Überwachung von Veränderungen im Golfstrom ist, sind weitere Untersuchungen erforderlich, um die genaue Ursache der Verlangsamung zu ermitteln. Lisa Beal, Mitautorin der Studie und Professorin für Meereswissenschaften, äußerte ihre Besorgnis über die Auswirkungen der schwächelnden Strömung. Sie betonte, dass der Golfstrom ein lebenswichtiges ozeanisches Zirkulationssystem sei und dass seine abnehmende Stärke globale Auswirkungen habe.

Im Juli 2023 wies eine separate Studie auf den möglichen Zusammenbruch der Atlantischen Meridionalen Umwälzzirkulation (AMOC) hin, zu der auch der Golfstrom gehört. Dieser Zusammenbruch könnte zwischen 2025 und 2095 eintreten. Die Studie erinnert daran, wie wichtig es ist, den Klimawandel anzugehen und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern, um unsere Ozeane und unseren Planeten zu schützen.

