Eine kürzlich von Annie Lennox, einer Forscherin an der Open University, durchgeführte Analyse hat ergeben, dass es den Richtlinien zur Benennung der Oberflächenmerkmale eines Planeten an der Einbeziehung der Geschlechter mangelt und sie eine Tendenz zu Männern aufweisen. Lennox‘ Forschung, bei der er die Datenbank der Internationalen Astronomischen Union (IAU) analysierte, ergab, dass nur zwei Prozent der bekannten Mondkrater nach Frauen benannt sind.

Die IAU ist eine internationale Vereinigung professioneller Astronomen und ihre Richtlinien regeln die Benennung von Planetenmerkmalen wie Kratern, Bergen, Tälern, Schluchten, Ozeanen und Vulkanen. Lennox hat einen offenen Brief an die IAU geschrieben und sie aufgefordert, die Voreingenommenheit in ihrer Namenspolitik anzugehen, die ihrer Meinung nach „weiße Cisgender-Männer“ begünstige.

Die Praxis, Mondkrater zu benennen, wurde 1635 vom italienischen Astronomen Giovanni Battista Riccioli ins Leben gerufen. Er übernahm die Titel renommierter Wissenschaftler für seine Entdeckungen, eine Tradition, die die IAU bis heute fortsetzt.

Während die IAU Namen nicht direkt vergibt, erleichtert sie die Bildung von Arbeitsgruppen oder Task Forces, um Namen für bestimmte Funktionen vorzuschlagen und zu genehmigen. Diese Vorschläge lassen sich oft von historischen Persönlichkeiten, der Mythologie oder kulturellen Themen inspirieren. Lennox argumentiert jedoch, dass dieser Ansatz historische Ungerechtigkeiten fortbesteht und zu einem Mangel an Vielfalt innerhalb der Nomenklatur beiträgt.

Die Forschung von Lennox ergab auch Unterschiede in der Darstellung von Frauen unter den Merkmalen des Planeten. Während der Merkur mit 11.8 Prozent seiner nach Frauen benannten Krater eine etwas bessere Darstellung aufweist, weist der Mars mit nur 1.8 Prozent seiner nach Frauen benannten Krater ein erhebliches Geschlechtergefälle auf. Auf der Venus hingegen sind alle Krater nach Frauen benannt, aber nur 38 Prozent werden echten Frauen zugeschrieben, die wesentliche Beiträge zur Gesellschaft geleistet haben.

Um eine größere Inklusivität und Vielfalt bei der Benennung von Planeten zu gewährleisten, ist es wichtig, die aktuellen Richtlinien zu überprüfen und zu überarbeiten. Dies würde eine repräsentativere Würdigung der Beiträge aller Geschlechter im Laufe der Geschichte ermöglichen. Durch einen umfassenderen Ansatz bei der Benennung von Planetenmerkmalen kann die wissenschaftliche Gemeinschaft Raum für ein breiteres Spektrum an Erzählungen schaffen und Gleichheit und Anerkennung für alle fördern.