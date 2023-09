Der pensionierte NASA-Astronaut analysiert die Weltraumszene in Guardians of the Galaxy Band 3

By

Chris Hadfield, ein pensionierter NASA-Astronaut, hat eine Szene aus „Guardians of the Galaxy Vol 3“ dekonstruiert, um die Genauigkeit der Darstellung des Weltraums zu bestimmen. Die betreffende Szene zeigt Peter Quill/Star-Lord, gespielt von Chris Pratt, der ohne Schutzausrüstung im Weltraum gestrandet ist. Hadfield analysierte die Szene und diskutierte die möglichen Folgen einer solchen Situation.

Laut Hadfield verursacht das Leben außerhalb eines Raumschiffs ohne Raumanzug für etwa 30 Sekunden möglicherweise keinen unmittelbaren Schaden. Nach etwa anderthalb Minuten würden jedoch irreversible Schäden auftreten, die schließlich zum Tod führen würden. Innerhalb von 15 Sekunden würde der Sauerstoff im Blut erschöpft sein, was zu Bewusstlosigkeit führen würde, wenn er das Gehirn erreicht.

Was die visuellen Effekte in der Szene angeht, erwähnte Hadfield, dass die Schwellung von Star-Lords Gesicht realistisch sei, da das Blut sprudeln und Blasen im ganzen Körper bilden würde. Das sofortige Einfrieren seines Gesichts würde jedoch ohne die Anwesenheit von Wasser nicht eintreten, da eine beträchtliche Menge thermischer Masse vorhanden ist, die den Prozess verlangsamt.

Hadfield räumte ein, dass sich Filmemacher bei der Darstellung von Weltraumszenen oft künstlerische Freiheiten nehmen, da die meisten Effekte im Inneren entstehen würden. Trotz der Ungenauigkeiten bewunderte er die Gesamtdarstellung des Weltraums im Film.

Seit seinem Ausscheiden aus der NASA hat Hadfield Bücher über seine Erfahrungen geschrieben und erhielt Anerkennung für seine Karriere. Die Szene aus „Guardians of the Galaxy Vol 3“ unterstreicht die Notwendigkeit wissenschaftlicher Genauigkeit in weltraumbezogenen Medien.

In der Handlung des Films überlebt Peter Quill seine Tortur im Weltraum und kehrt sicher zur Erde zurück. Es gibt Hinweise auf einen möglichen eigenständigen Star-Lord-Film, der seine Anpassung an das Leben auf der Erde untersucht. Berichten zufolge haben die Filmemacher James Gunn und Chris Pratt dieses Konzept diskutiert.

Quellen: Vanity Fair, Digital Spy