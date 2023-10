Studienergebnisse: Tropische Korallenriffe durch Klimawandel bedroht

By

Eine neue Studie eines interdisziplinären Wissenschaftlerteams hat ergeben, dass tropische Korallenriffe aufgrund der Auswirkungen des Klimawandels von einem starken Rückgang bedroht sind. Die in Scientific Reports veröffentlichte Studie hebt die Bedrohungen für Hotspots der Meeresvielfalt hervor, die durch globale Erwärmung, Versauerung der Ozeane, sich verschlechternde Wasserqualität und Krankheiten, die riffbildende Organismen befallen, verursacht werden.

Die Forschung konzentrierte sich auf das Barriereriff und die Atolle von Belize, das größte Riffsystem im Atlantischen Ozean. Durch die Untersuchung von 22 Bohrkernen aus dem Gebiet konnten die Wissenschaftler das Korallenwachstum und die Akkretionsraten in den letzten 9,000 Jahren analysieren. Mithilfe der Radioisotopendatierung konnten sie das Alter der Korallenfragmente bestimmen und ihre Wachstumsraten abschätzen. Die Ergebnisse zeigten, dass die Korallenwachstumsraten in Belize im Laufe der Zeit zurückgegangen sind, wobei die Wachstumsraten am unteren Ende der Prognosen des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen der Vereinten Nationen für den künftigen Anstieg des Meeresspiegels liegen.

Die Studie ergab auch eine Verschiebung der Korallengemeinschaften, wobei Steinkorallen durch fleischige Algen und krautige Taxa ersetzt wurden. Es wurde festgestellt, dass stresstolerante, riffbildende Korallen die älteren Abschnitte der Bohrkerne dominierten, ihre Häufigkeit nahm jedoch ab, als sich die Umweltbedingungen verbesserten. Die Forscher vermuten, dass die zunehmende Bedeutung der Fruchtbarkeit bzw. Fortpflanzungsfähigkeit den Korallengemeinschaften bei der Bewältigung von Umweltstress helfen könnte.

Ein weiterer interessanter Befund war die Entdeckung hundertjähriger Lücken im Fossilienbestand der schnell wachsenden Acropora palmata-Koralle. Diese Lücken fallen mit Perioden höherer Temperaturen, erhöhter Sturmaktivität und geringerer Nährstoffversorgung zusammen, was auf mögliche Ursachen für den Rückgang hinweist.

Diese Studie unterstreicht den dringenden Handlungsbedarf, um die Auswirkungen des Klimawandels auf tropische Korallenriffe abzumildern. Diese fragilen Ökosysteme, in denen eine Vielzahl von Meeresarten beheimatet sind, sind für die Gesundheit unserer Ozeane von entscheidender Bedeutung und müssen geschützt werden.

