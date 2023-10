Die Zukunft der Nahrung im Weltraum: Pflanzen für Langzeitmissionen anbauen

Während sich die NASA auf Missionen zum Mond und zum Mars vorbereitet, besteht eine entscheidende Herausforderung darin, eine nachhaltige Nahrungsquelle für die Besatzungsmitglieder während ihrer längeren Aufenthalte im Weltraum sicherzustellen. Derzeit verlassen sich Astronauten hauptsächlich auf vorverpackte Lebensmittel, deren Qualität und Nährwert im Laufe der Zeit Einschränkungen unterliegen. Um dieses Problem anzugehen, erforschen Forscher die Möglichkeit, Lebensmittel im Weltraum anzubauen, um den Bedarf an häufigem Nachschub zu minimieren und eine frische und nahrhafte Lebensmittelversorgung für Langzeitmissionen sicherzustellen.

Die NASA hat 2015 in Zusammenarbeit mit dem Fairchild Botanical Garden das Projekt „Growing Beyond Earth“ initiiert. An diesem Projekt sind Hunderte von naturwissenschaftlichen Mittel- und Oberschulklassen in den Vereinigten Staaten beteiligt, die in einem Lebensraum, der dem auf der Internationalen Raumstation ähnelt, verschiedene Samen anbauen ( ISS). Samen, die in diesen Klassenzimmern gedeihen, werden dann zur weiteren Prüfung in eine Kammer im Kennedy Space Center der NASA überführt. Die ausgewählten Samen werden schließlich zur ISS geschickt, um ihr Wachstum unter Schwerelosigkeitsbedingungen zu bewerten.

Die NASA hat außerdem spezielle Systeme zur Unterstützung des Pflanzenwachstums im Weltraum entwickelt. Das Gemüseproduktionssystem (Veggie) ist eine Kammer mit geringer Leistung, die sechs Pflanzen aufnehmen kann. Die Besatzungsmitglieder kümmern sich manuell um die Pflanzen und gießen sie von Hand. Ein weiteres System, das Passive Orbital Nutrient Delivery System (Veggie PONDS), automatisiert die Fütterung und Bewässerung von Pflanzen. Das Advanced Plant Habitat ist ein vollautomatisches Gerät zur Untersuchung des Pflanzenwachstums mit minimaler Beteiligung der Besatzung.

Licht- und Nährstoffbedingungen sind entscheidend für ein erfolgreiches Pflanzenwachstum im Weltraum. Eine Reihe von Experimenten namens Veg-04A, Veg-04B und Veg-05 untersuchten das Wachstum von Mizuna-Senf, einer grünen Blattpflanze, unter verschiedenen Lichtbedingungen. Der Ertrag, die Nährstoffzusammensetzung und die mikrobiellen Werte der im Weltraum angebauten Pflanzen wurden mit denen auf der Erde verglichen. Die Besatzungsmitglieder bewerteten auch den Geschmack, die Textur und andere Eigenschaften der Produkte. Ein weiteres Experiment, Plant Habitat-04, konzentrierte sich auf die Wechselwirkungen zwischen Pflanzen und Mikroben und bewertete den Geschmack und die Textur von Chilischoten.

Erste Experimente haben gezeigt, dass die Mikrogravitation die Pflanzenentwicklung beeinflussen kann, die allgemeine Pflanzengesundheit jedoch nicht beeinträchtigt. Beispielsweise wuchsen Weizenpflanzen in der Schwerelosigkeit um 10 % höher als ihre Gegenstücke auf der Erde. Die Untersuchungen zum Wachstum von Sämlingen ergaben, dass sich Sämlinge an die Mikrogravitation anpassen können, indem sie die Genexpression im Zusammenhang mit weltraumbedingten Stressfaktoren verändern. Die Schwerkrafterfassung in Pflanzen wurde im Rahmen der von der Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) durchgeführten Untersuchung zur Erfassung der Schwerkraft von Pflanzen erforscht. Diese Studie hat den Einfluss der Mikrogravitation auf den Kalziumspiegel gemessen und Einblicke in die Entwicklung wirksamer Methoden für den Pflanzenanbau im Weltraum gegeben.

Eine ausreichende Wasserversorgung ist in der Schwerelosigkeit eine große Herausforderung. Die Untersuchung zum Pflanzenwassermanagement zeigte eine hydroponische Methode zur Versorgung der Pflanzenwurzeln mit Wasser und Luft. Die XROOTS-Studie experimentierte mit hydroponischen und aeroponischen Techniken (luftbasiert) als Alternativen zum traditionellen bodenbasierten Anbau. Diese Techniken haben das Potenzial, eine groß angelegte Pflanzenproduktion für die zukünftige Weltraumforschung zu ermöglichen.

Darüber hinaus umfassten die VEG-03-Untersuchungen den Anbau verschiedener Gemüsesorten, darunter Extra Dwarf Pak Choi, Amara-Senf und Roter Römersalat. Während des Experiments führte der NASA-Astronaut Mike Hopkins die erste Pflanzentransplantation im Weltraum durch und übertrug gesunde Sprossen von einem Pflanzenkissen auf schwache Pflanzen im Veggie. Diese erfolgreiche Transplantation bietet neue Möglichkeiten zur Verbesserung des Pflanzenwachstums in der Schwerelosigkeit und zur Erweiterung der Vielfalt der Pflanzen, die im Weltraum angebaut werden können.

Während die NASA ihre Forschungen und Experimente fortsetzt, ist es offensichtlich, dass der Anbau von Pflanzen im Weltraum eine vielversprechende Lösung für Langzeitmissionen ist. Die aus diesen Bemühungen gewonnenen Erkenntnisse werden dazu beitragen, zukünftige Technologien und Methoden für eine nachhaltige Lebensmittelproduktion im Weltraum zu gestalten und die ehrgeizigen Ziele der Agentur der menschlichen Erforschung über die Erde hinaus zu unterstützen.

Quellen:

– NASA.gov (https://www.nasa.gov/)