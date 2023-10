Wissenschaftler entdecken unterirdische Verschmutzung, die in das Great Barrier Reef fließt

Wissenschaftler haben herausgefunden, dass erhebliche Mengen an Schadstoffen über unterirdische Wasserquellen in das Great Barrier Reef gelangen, ein Befund, der Auswirkungen auf die Bemühungen zur Reduzierung der Verschmutzung in Flusseinzugsgebieten haben könnte. Frühere Untersuchungen hatten nicht dokumentiert, in welchem ​​Ausmaß gelöster anorganischer Stickstoff und Phosphor aus unterirdischen Quellen zum Wasser des Riffs beitragen. Diese neue Studie zeigt, dass fast ein Drittel des Stickstoffs und zwei Drittel des Phosphors im Wasser des Riffs aus unterirdischen Quellen stammen.

Die Kontrolle der Verschmutzung durch Farmen, die in das Riff mündet, ist aufgrund ihrer schädlichen Auswirkungen auf die Korallengesundheit ein Hauptaugenmerk von Regierungen und Behörden. Die langsamen Fortschritte bei der Verbesserung der Wasserqualität in Verbindung mit der Klimakrise geben Anlass zur Sorge hinsichtlich der Zukunft des Riffs und der Frage, ob es in die Liste der gefährdeten Welterbestätten aufgenommen wird.

Wissenschaftler der Southern Cross University, des Australian Institute of Marine Science und des CSIRO arbeiteten an der ein Jahrzehnt dauernden Forschung zusammen. Wasserproben wurden gesammelt und auf Radiumisotope analysiert, die als Marker für Verschmutzung dienen. Während die Studie die spezifischen Verschmutzungsquellen nicht identifizierte, ermittelte sie den Weg, über den die Schadstoffe das Riff erreichen.

Dr. Douglas Tait, Experte für Küstenwasserchemie und Hauptautor der Studie, erklärte, dass es Jahrzehnte dauern kann, bis die Schadstoffe von Farmen zu unterirdischen Grundwasserleitern gelangen, bevor sie an der Küste und an Unterwasserquellen in der Rifflagune auftauchen. Dies deutet darauf hin, dass die Verschmutzung langfristige Auswirkungen auf das Riff haben könnte. Überschüssige Nährstoffe können zu Algenblüten, Ausbrüchen korallenfressender Seesterne und Fischkrankheiten führen, was die Notwendigkeit einer strategischen Änderung der Managementansätze unterstreicht, um die Schäden durch Schadstoffe zu reduzieren.

Die Ergebnisse der Studie unterstreichen, wie wichtig es ist, die Wege zu verstehen, über die sich die Verschmutzung im Grundwasser ausbreitet. Dieses Wissen kann als Grundlage für Managementstrategien dienen, um die Auswirkungen auf das Great Barrier Reef abzumildern. Während staatliche und bundesstaatliche Regierungen erhebliche Mittel in die Verbesserung der Wasserqualität im Riff investiert haben, wirft diese Forschung ein Licht auf die Notwendigkeit, den Beitrag unterirdischer Quellen zu berücksichtigen.

Die Behauptungen dieser Studie haben Experten überrascht, die zuvor den Beitrag des Grundwassers für gering gehalten hatten. Dr. Stephen Lewis, Experte für Riffwasserqualität in der TropWATER-Forschungsgruppe der James Cook University, begrüßt jedoch die Gelegenheit, die Ergebnisse genauer zu untersuchen. Er betont die Notwendigkeit, die Wissenslücke im Zusammenhang mit dem Beitrag des Grundwassers als Weg für Nährstoffe zum Riff zu schließen.

Diese Erkenntnisse ändern zwar nichts an der Bedeutung der Unterstützung der Landwirte bei der effizienteren Nutzung von Düngemitteln, sie können jedoch dazu beitragen, die Riffmittel in Zukunft effektiver einzusetzen. Die australische Regierung investiert bereits erhebliche Mittel in den Schutz und die Wiederherstellung des Great Barrier Reef, einschließlich praktischer Projekte zur Verbesserung der Qualität des in das Riff fließenden Wassers.

Quellen:

– Zeitschrift für Umweltwissenschaften und -technologie

– Southern Cross University

– Australisches Institut für Meereswissenschaften

– CSIRO

– TropWATER-Forschungsgruppe der James Cook University