Die Ursprünge zielgerichteten Handelns: Erkenntnisse aus der Säuglingsforschung

Eine aktuelle Studie von Forschern der Florida Atlantic University (FAU) hat Aufschluss über die Ursprünge zielgerichteten Handelns und die Entstehung von Entscheidungsfreiheit beim Menschen gegeben. Die Studie nutzte menschliche Säuglinge als Probanden, um zu verstehen, wie spontane Bewegungen zu absichtlichem Verhalten werden.

Im Experiment waren Säuglinge zunächst passive Beobachter. Als jedoch einer ihrer Füße an einem am Kinderbett befestigten Babymobile befestigt war, stellten sie fest, dass sie das Mobile durch ihre eigene Bewegung in Bewegung versetzen konnten. Diese Erkenntnis markierte die „Geburt der Handlungsfähigkeit“ und führte zu einem Übergang vom spontanen zum absichtlichen Verhalten.

Die Forscher verwendeten modernste Bewegungserfassungstechnologie, um die Bewegung sowohl der Säuglinge als auch des Mobiltelefons im 3D-Raum zu messen. Sie fanden heraus, dass eine positive Rückkopplung zwischen der Bewegung des Säuglings und der Bewegung des Mobiltelefons den Ursache-Wirkungs-Zusammenhang hervorhob und zu einer Erhöhung der Bewegungsgeschwindigkeit des Säuglings führte.

Laut JA Scott Kelso, dem leitenden Autor der Studie, entsteht Entscheidungsfreiheit, wenn das Kind seine Fähigkeit erkennt, in der Welt Wirkung zu erzielen. Diese Erkennung ist durch einen abrupten Anstieg der Bewegungsgeschwindigkeit gekennzeichnet, der den Übergang zu absichtlichem Verhalten signalisiert.

Die Studie ergab auch, dass Entscheidungsfreiheit ein punktueller selbstorganisierender Prozess ist, dessen Bedeutung sowohl in der Bewegung als auch in der Stille liegt. Die Koordinationsdynamik von Handeln und Nichthandeln trägt zur Einheit der bewussten Wahrnehmung des Säuglings bei.

Die Ergebnisse dieser Studie liefern quantifizierte Beobachtungen der Entstehung von Handlungsfähigkeit beim Menschen und bieten Einblicke in die Art und Weise, wie wir unsere Beziehung zur Welt verstehen und unsere Fähigkeit erkennen, Veränderungen herbeizuführen. Es erweitert unser Verständnis von zielgerichtetem Handeln und ergänzt die laufende wissenschaftliche Untersuchung der Natur der Handlungsfähigkeit.

Quelle: Florida Atlantic University