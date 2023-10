Einfluss von Megakonstellationen auf die bodengestützte Astronomie

By

Eine kürzlich in Nature veröffentlichte Studie unterstreicht die wachsende Besorgnis unter Astronomen über die Auswirkungen von Megakonstellationen auf die bodengestützte Astronomie. Megakonstellationen wie Starlink von SpaceX bestehen aus Tausenden von Satelliten, die eine globale Internetabdeckung gewährleisten. Während diese Konstellationen ihre Vorteile haben, stellen sie auch große Herausforderungen für astronomische Beobachtungen dar.

Die Studie konzentrierte sich auf BlueWalker3, einen Prototyp-Satelliten aus der BlueWalker-Megakonstellation von AST SpaceMobile. Wissenschaftler bauten einen bodengestützten Sensor, um die Helligkeit des Satelliten genau zu messen. Sie fanden heraus, dass BlueWalker3 eine Helligkeit von 0.4 hatte, was auf der helleren Seite der Objekte am Nachthimmel liegt und fast so hell ist wie die hellsten Sterne. Dies stellt eine erhebliche Bedrohung für die bodengestützte Astronomie dar, da eine große Anzahl heller Satelliten die Beobachtungen behindern kann.

SpaceX hat als einer der verantwortlichen Satellitenbetreiber Schritte unternommen, um dieses Problem anzugehen. Sie haben Anstrengungen unternommen, ihre Satelliten abzudunkeln und die Reflexion des Sonnenlichts zu minimieren. Allerdings sind die Stunden nach Sonnenuntergang und vor Sonnenaufgang weiterhin kritisch, da die Satelliten in diesen Zeiten besonders hell erscheinen können.

Die zunehmende Verbreitung von Satelliten-Megakonstellationen, wobei SpaceX jeden Monat etwa 4,000 neue Starlink-Satelliten startet, gibt zunehmend Anlass zur Sorge. Andere Unternehmen, darunter OneWeb und Amazon, planen ebenfalls den Einsatz eigener Megakonstellationen. Die schiere Anzahl der Satelliten am Himmel kann tiefgreifende Auswirkungen auf die bodengestützte Astronomie haben.

Die von diesen Megakonstellationen reflektierten Sonnenstrahlen können die Bilder beeinträchtigen, die von bodengestützten Observatorien wie dem Vera C Rubin-Observatorium in Chile aufgenommen werden. Diese Interferenz macht es für Astronomen schwierig, Forschungen und Untersuchungen durchzuführen, bei denen nach astronomischen Objekten gesucht wird, die ihre Position oder Leuchtkraft ändern.

Astronomen fordern zunehmend Maßnahmen, um die Auswirkungen von Megakonstellationen auf die bodengestützte Astronomie abzumildern. Während Bemühungen zur Minimierung von Weltraummüll, wie sie beispielsweise von der Indian Space Research Organization (ISRO) unternommen werden, lobenswert sind, muss noch mehr getan werden, um die spezifischen Probleme anzugehen, die Megakonstellationen mit sich bringen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Megakonstellationen die globale Konnektivität revolutioniert haben, ihre Auswirkungen auf die bodengestützte Astronomie sind jedoch nicht zu übersehen. Die Helligkeit und die schiere Anzahl der Satelliten in diesen Konstellationen können die astronomischen Beobachtungen erheblich stören. Eine weitere Zusammenarbeit zwischen Satellitenbetreibern und Astronomen ist von entscheidender Bedeutung, um Lösungen zu finden, die es beiden Branchen ermöglichen, zu florieren und gleichzeitig ihre gegenseitigen Störungen zu minimieren.

