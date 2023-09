Bräutigam wurde bei jüdischer Hochzeit beim Glasbrechen verletzt

Ein Bräutigam wurde am Montag während eines traditionellen jüdischen Hochzeitsbrauchs in Bnei Berak verletzt. Während er an dem Ritual teilnahm, ein Glas unter dem Hochzeitsbaldachin zu zerbrechen, schnitt sich der Bräutigam versehentlich das Bein auf. Der Vorfall ereignete sich in einem Bankettsaal und medizinische Teams wurden sofort zum Unfallort gerufen. Der Bräutigam erhielt in der Halle eine erste medizinische Behandlung und wurde anschließend zur weiteren Pflege in das Mayanei HaYeshua Medical Center in Bnei Berak gebracht.

Baruch Goldberg, ein Sanitäter von United Hatzalah, der den Bräutigam behandelte, gab an, dass es sich bei der Verletzung um einen tiefen Schnitt am Bein handele. Nachdem er Erste Hilfe geleistet hatte, wurde der Bräutigam zur weiteren medizinischen Versorgung ins medizinische Zentrum gebracht.

Das Zerbrechen des Glases ist eine weit verbreitete Tradition bei jüdischen Hochzeiten. Es findet normalerweise am Ende der Zeremonie statt und wird von Jubelrufen und Feierlichkeiten begleitet. Das Zerbrechen des Glases symbolisiert die Zerstörung des Heiligen Tempels in Jerusalem und erinnert an die Geschichte und Widerstandsfähigkeit des jüdischen Volkes.

Vorfälle wie dieser unterstreichen die Bedeutung von Sicherheitsvorkehrungen bei religiösen und kulturellen Traditionen. Hochzeitsorte sollten sicherstellen, dass geeignete Maßnahmen getroffen werden, um Unfälle und Verletzungen zu verhindern. Darüber hinaus sollten die Teilnehmer Vorsicht walten lassen und sicherstellen, dass sie über die potenziellen Risiken, die mit diesen Ritualen verbunden sind, gut informiert sind.

Titel: Bräutigam während jüdischer Hochzeitstradition in Bnei Berak verletzt

Quellen:

– Medizinische Behandlung durch United Hatzalah

– Weitere Behandlung im Mayanei HaYeshua Medical Center