By

Eine aktuelle Studie enthüllt besorgniserregende Erkenntnisse über die letzten verbliebenen Eisschelfs in Nordgrönland. In den letzten vier Jahrzehnten haben diese entscheidenden Barrieren, die den riesigen Eisschild zurückhalten, ein Drittel ihres Volumens verloren. Die Auswirkungen dieses Verlusts haben Forscher dazu veranlasst, vor einem „dramatischen“ Anstieg des Meeresspiegels zu warnen.

Schelfeise sind ausgedehnte Eisplattformen, die dort entstehen, wo Gletscher oder Eisschilde zur Küste und in den Ozean fließen. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Regulierung des Eisflusses in den Ozean von Gletschern, die genug Eis enthalten, um den Meeresspiegel möglicherweise um 2.1 Meter ansteigen zu lassen. Leider ist das Volumen dieser Schelfeise seit 35 um mehr als 1978 Prozent zurückgegangen, wobei drei von ihnen vollständig eingestürzt sind.

Die in Nature Communications veröffentlichte Studie betont die Anfälligkeit dieser Schelfeise für einen weiteren Rückgang und einen möglichen Zusammenbruch aufgrund der anhaltenden globalen Erwärmung, die durch die Verschmutzung durch fossile Brennstoffe verursacht wird. Die Autoren betonen, dass die Region im Norden Grönlands das größte Potenzial für einen Anstieg des Meeresspiegels birgt, und zwar nicht nur in den kommenden Jahren, sondern möglicherweise über Jahrhunderte hinweg.

Während das Abschmelzen der Eisschelfs selbst nicht direkt zum Anstieg des Meeresspiegels beiträgt, fungieren sie als entscheidende „Staudämme“, die den Abfluss von Eis aus dem Eisschild in den Ozean regulieren. Wenn diese natürlichen Barrieren zerfallen, könnte dies dazu führen, dass mehr Eis in die Ozeane gelangt und der Meeresspiegel noch stärker ansteigt.

Die Auswirkungen dieser Erkenntnisse sind erheblich. Früher galten die Gletscher in dieser Region im Vergleich zu anderen Teilen der grönländischen Eisdecke als stabil. Die Studie zeigt jedoch, dass die Schwächung des Schelfeises dazu geführt hat, dass Gletscher aufgrund der Erwärmung von unten durch die Meerestemperaturen mehr Eis in den Ozean abgeben. Die Auswirkungen sind erheblich, da Gletscher mehr Eis verlieren als sie gewinnen.

Der grönländische Eisschild trägt erheblich zum Gesamtanstieg des globalen Meeresspiegels bei und ist für etwa 17 Prozent des beobachteten Anstiegs zwischen 2006 und 2018 verantwortlich. Die Zukunft der Pole und des Meeresspiegels hängt von den Entscheidungen der Politiker zur Reduzierung der Treibhausgase ab Emissionen.

FAQ:

F: Was sind Schelfeise?

A: Schelfeise sind große schwimmende Eisplattformen, die dort entstehen, wo Gletscher oder Eisschilde zur Küste und auf die Meeresoberfläche fließen.

F: Tragen schmelzende Schelfeise direkt zum Anstieg des Meeresspiegels bei?

A: Nein, das Abschmelzen der Eisschelfs trägt nicht direkt zum Anstieg des Meeresspiegels bei. Sie fungieren jedoch als kritische Barrieren, die den Abfluss von Eis aus dem Eisschild in den Ozean regulieren. Wenn diese Barrieren zerfallen, kann dies dazu führen, dass mehr Eis in die Ozeane gelangt, was letztendlich zu einem Anstieg des Meeresspiegels führt.

F: Welche potenziellen Auswirkungen hat das schmelzende Eisschelf in Nordgrönland?

A: Die schmelzenden Eisschelfs in Nordgrönland haben das Potenzial, einen „dramatischen“ Anstieg des Meeresspiegels zu verursachen, wobei die Region das größte Potenzial für einen Anstieg des Meeresspiegels hat, möglicherweise über Jahrhunderte hinweg.

F: Welche Bedeutung hat die Reduzierung der Treibhausgasemissionen?

A: Die Reduzierung der Treibhausgasemissionen ist von entscheidender Bedeutung, um die Auswirkungen der globalen Erwärmung abzumildern und ein weiteres Abschmelzen der Schelfeise und Gletscher zu verhindern. Politiker spielen eine wichtige Rolle bei Entscheidungen, die sich positiv auf die Zukunft des Planeten auswirken können.