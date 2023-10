Der grönländische Eisschild ist möglicherweise widerstandsfähiger gegen die globale Erwärmung als bisher angenommen

Eine kürzlich veröffentlichte neue Studie legt nahe, dass der grönländische Eisschild möglicherweise widerstandsfähiger gegen die globale Erwärmung ist als bisher angenommen. Die Forscher fanden heraus, dass die Eisdecke langsam auf die vom Menschen verursachte Erwärmung reagiert, was bedeutet, dass eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen innerhalb der nächsten Jahrhunderte ihr Abschmelzen verhindern könnte.

Die von Forschern des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung und der Arktischen Universität Norwegens durchgeführte Studie verwendete Computermodelle, um die möglichen Auswirkungen verschiedener Temperaturszenarien auf den Eisschild zu simulieren. Sie kamen zu dem Schluss, dass es selbst bei vorübergehender Überschreitung kritischer Temperaturschwellen immer noch möglich wäre, einen Kipppunkt zu verhindern, der über Hunderttausende von Jahren zu einem erheblichen Anstieg des Meeresspiegels führen würde.

Die Forscher betonen jedoch, dass dies nicht bedeutet, dass die Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels gelockert werden sollten. Sie erklären, dass die Reduzierung der Treibhausgasemissionen und die Bekämpfung der globalen Erwärmung weiterhin von entscheidender Bedeutung und Dringlichkeit seien. Die Studie unterstreicht, wie wichtig es ist, die globalen Temperaturen auf nicht mehr als 1.5 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau zu stabilisieren, um ein weiteres Abschmelzen des Eisschildes zu verhindern.

Der grönländische Eisschild bedeckt etwa 80 % der größten Insel der Welt und trägt derzeit zum Anstieg des Meeresspiegels bei. Sollte es vollständig schmelzen, würde der globale Meeresspiegel um etwa 24 Fuß ansteigen, was verheerende Folgen für Küstenstädte weltweit hätte.

Diese Studie gibt Anlass zur Hoffnung, dass das schlimmste Szenario eines Zusammenbruchs der Eisdecke und eines drastischen Anstiegs des Meeresspiegels vermieden werden kann, wenn sofortige Maßnahmen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen ergriffen werden. Der Zeitpunkt der Emissionsreduzierung ist jedoch entscheidend, da eine Verzögerung von mehr als ein paar Jahrhunderten immer noch zu einem erheblichen Anstieg des Meeresspiegels führen könnte.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Studie zwar nahelegt, dass der grönländische Eisschild möglicherweise widerstandsfähiger gegenüber der globalen Erwärmung ist, aber auch die Notwendigkeit dringender Maßnahmen zur Bewältigung des Klimawandels und zur Minimierung der mit schmelzenden Eisschilden verbundenen Risiken unterstreicht.

