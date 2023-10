Eine Studie zeigt eine erhöhte Oberflächeneisschmelze in Grönland und eine verringerte Schmelze in der Antarktis

Eine aktuelle Studie von Forschern der Universität Utrecht und der University of California, Irvine (UCI) hat ergeben, dass sich die Oberflächeneisschmelze in Grönland in den letzten Jahrzehnten beschleunigt hat, während sie sich in der Antarktis verlangsamt hat. Die Wissenschaftler konzentrierten sich auf die Rolle von Katabat- und Föhnwinden beim Schmelzprozess des grönländischen Eisschildes. Diese Winde, die warme und trockene Luft auf die Gipfel der Gletscher bringen, haben in den letzten zehn Jahren zu einem Anstieg der Schmelze in Grönland um mehr als 10 % beigetragen. Ihre Auswirkungen auf den Eisschild der Antarktis sind jedoch um 32 % zurückgegangen.

Die Studie nutzte regionale Klimamodellsimulationen, um die Auswirkungen dieser Winde auf die Eisschilde in Grönland und der Antarktis zu bewerten. Die Ergebnisse zeigten, dass die Hangwinde in beiden Regionen für einen erheblichen Teil der Oberflächeneisschmelze verantwortlich sind. Dieses Oberflächenschmelzen führt zu Abfluss und Hydrofraktur des Schelfeises, was zu einem erhöhten Süßwasserfluss in die Ozeane führt und letztendlich zum Anstieg des Meeresspiegels beiträgt.

Charlie Zender, Co-Autor der Studie und UCI-Professor für Erdsystemwissenschaften, betonte, dass die Auswirkungen der Winde zwar erheblich seien, die Auswirkungen der globalen Erwärmung jedoch in der südlichen und nördlichen Hemisphäre unterschiedlich seien. In Grönland haben die steigenden Temperaturen in Kombination mit den Auswirkungen der Winde zu einem Anstieg der gesamten Oberflächeneisschmelze um 34 % geführt. Zender führte dies auf den Einfluss der globalen Erwärmung auf die Nordatlantische Oszillation (NAO) zurück, die zu einem unter dem Normalwert liegenden Druck in hohen Breiten geführt und warme Luft nach Grönland und in die Arktis gebracht habe.

Andererseits ist in der Antarktis seit dem Jahr 2000 ein Rückgang der gesamten Oberflächenschmelze um etwa 15 % zu verzeichnen. Dieser Rückgang ist in erster Linie auf einen Rückgang der durch den Wind verursachten Abschmelzung der Hänge zurückzuführen, die durch den Zusammenbruch zweier Eisschelfs auf der Antarktischen Halbinsel verursacht wurde. Darüber hinaus hat die Erholung des Ozonlochs in der antarktischen Stratosphäre zu einer vorübergehenden Isolierung geführt und die Oberfläche vor weiterer Schmelze geschützt.

Es ist von entscheidender Bedeutung, die Schmelze sowohl in Grönland als auch in der Antarktis zu überwachen und zu modellieren, da sich ihre Eisschilde verschlechtern, da sie derzeit über 200 Fuß Wasser aus dem Ozean halten. Das Abschmelzen dieser Eisschilde hat seit 0.75 bereits zu einem Anstieg des globalen Meeresspiegels um 1992 Zoll beigetragen. Während Grönland in den letzten Jahrzehnten der Haupttreiber des Meeresspiegelanstiegs war, holt die Antarktis auf und wird schließlich den künftigen Meeresspiegel dominieren erheben.

Quellen:

– Studie: „Wind-Associated Melt Trends and Contrasts Between the Greenland and Antarctic Ice Sheets“, veröffentlicht in Geophysical Research Letters

