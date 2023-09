Neu entdeckter grüner Komet überlebt Begegnung mit Sonne

Ein grüner Komet namens Nishimura hat kürzlich seine enge Begegnung mit der Sonne überlebt und ist nun auf dem Weg zurück in die äußeren Bereiche des Sonnensystems. Dieser Komet, auch bekannt als C/2023 P1, wurde erstmals am 12. August vom Amateurastronomen Hideo Nishimura entdeckt. Er hat ein grünes Leuchten, das durch den hohen Dikohlenstoffgehalt in seiner Koma, der Gas- und Staubwolke, die seinen festen Kern umgibt, verursacht wird .

Ursprünglich ging man davon aus, dass der Komet Nishimura ein potenzielles interstellares Objekt wie Oumuamua oder der Komet 2I/Borisov sein könnte, der seine erste und letzte Reise durch das Sonnensystem unternimmt. Weitere Beobachtungen ergaben jedoch, dass es eine extrem elliptische Umlaufbahn hat, die es alle 430 Jahre in das innere Sonnensystem bringt, bevor es um die Sonne kreist und zur Oortschen Wolke zurückkehrt.

Der Komet Nishimura näherte sich der Erde am 12. September am nächsten, als er ihn in einer Entfernung von 78 Millionen Meilen passierte. Am 17. September erreichte es das Perihel, den sonnennächsten Punkt, und kam bis auf 20.5 Millionen Meilen an unseren Heimatstern heran. Trotz der möglichen Gefahren, der Sonne so nahe zu kommen, scheint Nishimura die Reise weitgehend unbeschadet überstanden zu haben. Es bewegt sich nun von der Sonne weg und leicht auf die Erde zu, was dazu führen wird, dass es etwas heller wird, je mehr Licht von seiner Koma reflektiert wird.

Allerdings ist es keine leichte Aufgabe, den Kometen zu sehen. Es ist nur kurz vor Sonnenaufgang oder kurz nach Sonnenuntergang in Horizontnähe sichtbar. Es ist jetzt auch viel dunkler als bei seiner Annäherung an die Erde, sodass ein starkes Teleskop oder eine spezielle Astrofotografieausrüstung erforderlich ist, um einen guten Blick darauf zu werfen. Dem Astrofotografen Petr Horalek gelang es am 17. September, ein verschwommenes Bild des Kometen aufzunehmen, das er jedoch ohne seine Ausrüstung nicht sehen konnte.

Australier haben möglicherweise eine etwas bessere Chance, den Kometen in der nächsten Woche zu sehen, da er in diesem Zeitraum etwa eine Stunde nach der Sonne untergeht und ihn für Beobachter in diesem Teil der Welt heller macht. Es besteht auch die Möglichkeit, dass der Komet Nishimura die Quelle des jährlichen Sigma-Hydrids-Meteorschauers sein könnte, wodurch der diesjährige Schauer möglicherweise aktiver und optisch atemberaubender als gewöhnlich wird. Weitere Beobachtungen im Dezember könnten diese Theorie bestätigen oder widerlegen.

